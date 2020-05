Nybliven NHL-spelare – här är hockeyundret i Fredrik Händemarks Björbo: "Ingen Bustersaga längre"

Säg Björbo och de flesta kanske tänker sig byn man passerar på vägen till fjällen.

Gör man en avstickare från E16 och tar in på gamla Björbovägen genom byn slingrar man sig snart fram mellan Västerdalälven på ena sidan och vackra trävillor på den andra – allt medan vattnet lojt flyter fram och blir till Dalälven tre mil österut.

Kulissen för snarare tankarna till Carl Larsson än elitidrott och professionella ishockeyspelare.

Men faktum är att byns oansenliga islada har satt Björbo på kartan, som en punkt i det allmänna medvetandet.

***

– Grejen är väl den att det inte finns så mycket annat att göra i Björbo, om man ska vara krass. Alla ens kompisar är i ishallen. Hockey blir livet i Björbo på nåt sätt.

På väg till Björbo ringer jag Patrik "Pata" Andersson, mångårig juniortränare i Leksands IF. Han är uppvuxen i Mockfjärd, och var ungdomstränare för bland andra Fredrik Händemark och Olle Liss i U16-laget.

Det har funnits andra som har haft större talang än Fredrik. Men han hade redan från början ett driv och målmedvetenhet

– Jag minns att Fredrik växte mycket en sommar, säkert en decimeter. Han var inte vuxen i kroppen på nåt sätt, men han spelade fysiskt och tyckte det var roligt att tacklas. Med tiden blev han mycket smartare i det spelet och valde sina tillfällen.

Det var inte talangen Fredrik Händemark som stack ut i unga år.

Snarare arbetaren.

– Det har funnits andra som har haft större talang än Fredrik. Men han hade redan från början ett driv och målmedvetenhet. Han var inte bäst tekniskt och han sköt inte hårdast, för det gjorde Olle Liss. Fredrik har hela tiden fått kämpa, och han har gjort det jäkligt bra.

Fredrik Händemark var hockeyarbetaren som utvecklades till en ledare på isen.

– Hans intresse för ishockey stack ut. Om han inte hade lyckats på högsta nivå tror jag att han hade fortsatt spela om det så varit i division ett. Men hans målmedvetenhet ser jag som Fredriks främsta egenskap. Plus att han var en ledare för sina lagkamrater, en pådrivare som ställde sig först i kön och som andra tog rygg på.

***

På ena kortsidan i Björbo IF:s ishall hänger en stor banderoll med ett bildkollage och klubbemblemet i mitten. Till vänster syns Fredrik Händemark i landslagströjan, till höger firar Olle Liss ett mål i Blågult.

"Bildsplitten", som det kallas på mediaspråk, kom till när Sporten skrev en artikel om att Björbo/Floda-grabbarna Händemark och Liss båda spelade i Tre Kronor på våren 2018. Sedan beställde Björbo IF en förstoring av TT:s bilder och skapade en jättebanderoll på bygdens stora söner.

– Ibland stoppar vi upp våra träningar med barnen och frågar dem: "Vill ni bli så där bra?". "Ja... Jaaa!", svarar de.

Ungdomstränaren Emil Skoglund spelade elithockey för såväl Leksand som Mora under sin karriär och var samtida med hårdföre Stefan Bergqvist som gjorde några NHL-matcher på 90-talets mitt.

Om Skoglund och Bergqvist utgjorde "förstavågen" av Björbo IF-produkter på elitnivå är andravågen än mäktigare.

– De är ju våra förebilder. Och för de här minsta är ju Fredrik och Olle superstjärnor, säger han och måttar med handen längden på de yngsta lirarna.

Sporten har tagit hjälp av Emil Skoglund för att försöka förklara Björbos ishockeyunder. För vad ska man annars kalla det när en bygd med 300 hushåll och runt 700 invånare så frekvent producerat elitspelare det senaste decenniet?

Förutom nämnda Fredrik Händemark och Olle Liss – i Björklöven – har ju även Borlänges skyttekung Markus Persson spelat i Hockeyallsvenskan för en handfull klubbar. Martin Grönberg har SHL-meriter med Leksand och Jens Hellgren med Rögle.

– Det är ju rätt fantastiskt egentligen, att en sån här liten jäkla by kan få fram så många spelare, säger Rune Eljas medan han böjd över cykelstyret kisar för vårsolen som sänker sig över ishallen.

Rune Eljas är 68 år. I 50 av dem har han verkat inom ishockeyn.

– 25 år som spelare och 25 som tränare och ungdomsledare, säger han.

Moderklubben Björbo IF var adressen i 48 av de där säsongerna.

– Jag spelade två år i Tunabro och Borlänge också och fick testa på högsta serien. Annars var det Björbo. Som bäst gick det 1970 när vi gick upp i tvåan, som var näst högsta serien på den tiden. Men det blev inte mer än en säsong där, vi tog bara en poäng och åkte ur direkt.

Runes bror Arne Eljas är något av "Mr Ishockey" i bygden. Han fick kommunens ungdomsledarpris redan 1977 och satt också i Dalarnas ishockeyförbunds styrelse. I dag är sonen Jan viceordförande i samma förbund, och sonsönerna Eric, Arvid och Ivan Eljas är alla tre lovande hockeyspelare inom Leksands IF:s organisation.

– Jag var in på macken i Nås en gång när en där sa åt mig: "Här ska inte du vara". Jag fattade inte vad han menade. "Ja, du ska ju vara i ishallen". Folk tror väl att jag bor här.

Rune Eljas skrockar.

Som representant för Eljassläkten känns han given när vi vill ta reda på mer om den framgångsrika plantskolan i Björbo IF.

Ishallen är en ungdomsgård i Björbo, och så har det alltid varit

Övriga intervjupersoner i kvartetten har tydliga kopplingar till fenomenet även de:

* Bo-Lennart "Bolle" Liss är far till Olle Liss, hårdskjutande forward i Björklöven. Som ungdomsledare tränade han såväl sin son som Fredrik Händemark i Björbo IF.

* Mikael Hellgren är ordförande i Björbo IF och farbror till Vita Hästen-backen Jens Hellgren.

Med en handfull elitspelare, några lovande LIF-juniorer och numera – det blev klart så sent som i måndags kväll – en färsk NHL-spelare i Fredrik Händemark torde "Björbos ishockeyunder" snart bli ett begrepp även utanför kommun- och länsgränsen.

Kanske talar folk snart om Björbo i samma ordalag som Örnsköldsvik när det kommer till talangutveckling.

– Istiden tror jag är grunden till förklaringen. Våra ungdomar åker skridskor många timmar i veckan, och de har stora möjligheter att få istid i den här hallen. På vintern kan det vara en match per helg, och då finns hur mycket tid som helst för allmänheten, säger Mikael Hellgren.

– Ishallen är en ungdomsgård i Björbo, och så har det alltid varit. Här har man träffats efter skolan och efter träningar, på kvällar och helger. Det finns alltid nån med nyckel så det är i princip alltid öppet, säger Emil Skoglund.

Få invånare som delar på tiden i bygdens islada, förebilder som inspirerar och framgång som föder framgång är några förklaringsmodeller till att Björbo har blivit synonymt med ishockey.

Sporten är också tydlig etta i byn; medan hockeysektionen blomstrar har inte Björbo IF mönstrat ett A-lag i fotboll på herrsidan på tjugo år.

Men goda förutsättningar och ishockeypassion är en sak. En idrottare når inte elitnivå bara för det. Hos nyblivne San Jose Sharks-spelaren Fredrik Händemark var hängivenheten och drivet tydligt redan i unga år.

– På hans plats i omklädningsrummet var det ordning och reda. Kläderna hängde där de skulle och det var inget slarv, säger Bolle Liss och skrattar till åt frågan hur det såg ut på sonen Olles plats.

– Ja, vad tror du?

Om Olle Liss är rock'n'roll och gillar snabba motorcyklar är Fredrik Händemark den minutiöse perfektionisten som inte lämnar något åt slumpen.

– Olle tar det nog mer som det kommer. Men så är det väl, vi är alla olika och han och Fredrik har fortsatt att hänga ihop ända sen de var små.

Mikael Hellgren är god vän med Mats Händemark och deras respektive familjer har umgåtts nära under lång tid. Han har sett hur Fredrik från sina första skridskoskär kommit att formas till en storspelare.

– Jag har aldrig träffat en människa som har varit så målmedveten som Fredrik, säger han.

– I hela hans liv, från det att han var tolv-tretton år, har han haft ett sjukt driv. Han ska träna och sen ska det vara mat vid en viss tid. Det är ett inrutat liv, och det var det redan då. Jag vet inte var han har fått det ifrån, men jag antar att det kommer inifrån. Den där viljan att bli bättre.

Emil Skoglund:

– En del kompisar som varit ner och hälsat på honom i Malmö har ju märkt att man inte kan vara ute hur länge som helst, för då störs Fredriks nattsömn. Han ska äta på sina fasta tider och gå och lägga sig tidigt. På så sätt är han lite extrem.

På en ungdomsavslutning i Björbo IF för tre år sedan stakade Fredrik Händemark ut sin väg mot den absoluta toppen inför såväl Skoglund som hans storögda adepter.

– När vi frågade om vad han nästa mål var så svarade han NHL, och att han skulle göra allt för att ta sig dit.

Nu ser folk att det är på riktigt, och att det går att lyckas även om du inte är en ungdomsstjärna eller ens i Leksand för den delen

Seriositet och noggrannhet har nu burit honom hela vägen till världens bästa liga. Det var aldrig talangen Fredrik Händemark som stack ut i ungdomsåren när "Bolle" och "Pata" var tränare. Inte ens när han gästspelade i Björbos A-lag i division 2 var potentialen uppenbar.

– "Frippe" var med Leksands J18-lag på den tiden, men eftersom han ville ha mer matcher fick han spela med oss på lån eftersom att det inte störde deras helgschema. Men av det jag såg då kunde jag aldrig tro att det skulle bli så här.

I stället för bländande skridskoåkning och skicklig puckhantering hade "Frippe" andra egenskaper som imponerade.

– Han visar vart man kan komma med vilja och en jäkla inställning, säger Emil Skoglund och menar att det är värden väl värda att lyfta fram till de unga björboiter som vill ta rygg på Fredrik Händemark.

– Det här är ingen Bustersaga längre. Nu ser folk att det är på riktigt, och att det går att lyckas även om du inte är en ungdomsstjärna eller ens i Leksand för den delen. Men hans jämnhet har gjort det möjligt, det här med att göra sitt jobb i varje träning och i varje match. Fredrik dyker upp alla kvällar och du vet vad du får i varenda byte.

Frågan är hur Björbo IF ska rida på den nya NHL-vågen. Fredrik Händemark har, liksom andra BIF-exporter, alltid återvänt till moderklubben för lagavslutningar och träningsbesök. Och när hans Malmö spelat i Leksand har han tagit sig tid efteråt för Björbospelarna i publiken.

– Exakt hur vi ska göra vet jag inte, men det låter ju som ett ganska häftigt besök om vi kan få hem "Frippe" till nästa sommar. Han har lovat oss en videointervju på klubbens Facebook-sida till att börja med, men helt klart är att vi måste ta varje chans vi kan för att få draghjälp till vår förening, säger Mikael Hellgren.

– Även om Björbo IF är välmående i dag så är det viktigt att fortsätta vara på tå, annars riskerar man att tappa en hel årskull ungdomar. Är de inte med i skridskoskolan kan du tappa dem, för det finns så mycket konkurrens från annat i dag.

Emil Skoglund:

– Det blev ju ingen hockeyavslutning i år så vi får väl sikta på San Jose i stället (skratt).

Oavsett var och när Fredrik Händemarks vägar korsas med Björbo IF:s igen är stoltheten påtaglig.

– Man ska vara stolt över Björbo IF som förening, och reklamen vi har fått från de här två är ju oslagbar. Både han och Olle har suttit och pratat mål i C More, säger Emil Skoglund.

– Båda ska ha all heder. De är mitt i karriären men glömmer inte var de kommer ifrån, avslutar Mikael Hellgren.