Nya Vansbro Next-ambassadörer utsedda - Underhållare, musiker och idrottare blev årets stipendiater

Det var 2014 som sponsorgruppen Vansbro Next tog form då ett antal lokala företag inom Näringslivssamverkan gick samman för att stötta unga lokala talanger.

Syftet var att under det gemensamma varumärket Vansbro Next vara ett stöd för de unga talangerna i deras satsningar inom idrott, entreprenörskap, kultur, eller andra områden där behoven finns.

Samtidigt ska nätverket också ge mindre företag en möjlighet att synas i större sammanhang, något som förhoppningsvis ska bidra till att lyfta både företagen under varumärket och de sponsrade ungdomarna.

Nu har också 2020 års talanger utsetts och nyligen hölls en träff som start för deras år som stipendiater och ambassadörer för Vansbro kommun.

Vid träffen fick de också de här sex talangfulla ungdomarna ta emot sina diplom och profilkläder som visar att utgör Vansbro Next under det närmaste året:

Stephanie Elovsson Jägmo - buktaleri

Stephanie är andraårstalang och har under året varit programledare för "Veta och Teknikpatrullen", ett tv-program om teknik, riktat till barn i förskoleåldern. Hennes talang är inom buktaleri, något som ledde henne ända till finalen av Talang i tv4 2018.

Hugo Ström - skidåkare

Med vinster i både riksfinaler och under SM tävlingar under senaste året har Hugo inlett sin skidkarriär på bästa tänkbara sätt. Hugo tävlar för Dala-Järna IK är en god ambassadör för Vansbro under sina tävlingar ute i landet. Kommande säsong kommer Vansbro Next att stötta denna skidåkare och följa hans framfart med spänning.

Michelle Cranning Hillgren – hästhoppning

Michelle tillhör också hon Vansbro Next för andra året och fortsätter sin lysande utveckling. 2019 var hon uttagen till EM för juniorer tillsammans med sin häst Udermus. Tyvärr blev "Musse" sjuk två dagar före avresan så inför det här året är det ett revanschlystet ekipage som rankats till landslaget.

Anton Hermansson -pianist

Anton satsar främst på klassisk musik av de stora kompositörerna där han ser störst möjlighet att utveckla sitt pianospelande även om han inte heller drar sig för att ge sig på ny topplistemusik. Han förbereder sig minutiöst inför varje spelning som vid de traditionella julkonserterna eller andra framträdanden i kyrkan.

Tilda Ström - skidåkare

Tilda, som är syster till Hugo, går andra året på Stjerneskolans riksidrottsgymnasium och elitsatsar på längdskidåkning. En axelskada har satt käppar i hjulet men är nu åtgärdad. Hon har en stark drivkraft att komma tillbaka i toppen av resultatlistorna och är mycket ambitiös i sin idrottssatsning.

Dennis Olsson - motocross

Dennis har just tagit studenten efter sin gymnasieutbildning i Skövde med inriktning på både motocross och enduro. Under 2019 har Dennis lyckats ta elitlicens och det blir nu spännande att följa hans fortsatta framfart inom motocross där han i år att satsar som elitförare i klassen 250 mx2.

Den som vill följa Vansbro Next-talangernas framfart kan göra detta via Facebook eller Instagram där stipendiaterna kommer att dela med sig av vad som väntar under det kommande året som stipendiater.