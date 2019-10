Nya rutiner – handlare behövde tillstånd för att få sälja tobak

Numera krävas tillstånd för sådant, vilket beviljas av ATL-nämnden som drivs gemensamt av sju dalakommuner.

Jan Bakken, som genom enskild firma driver Makken i Fredriksberg, fick klart med sitt tillstånd vid nämndens oktobermöte.

– Lag om tobak och liknande produkter började gälla 1 juli i år, sedan dess krävs det tillstånd för att få sälja tobak. De som anmälde tobaksförsäljning senast 30 juni har till den 1 november på sig att ansöka om tillstånd. Om de lämnat in ansökan under den tiden får de fortsätta att sälja tobak enligt den tidigare tobakslagen tills nämnden fattat beslut, säger Marcus Tell som är handläggare vid ATL-kontoret.

För Jan Bakken innebär klartecknet att han får sälja alla slags tobaksvaror. Han fick betala 8 000 kronor för tillståndet som trädde i kraft direkt i anslutning till ATL-nämndens beslut.

– För att få ett tillstånd att sälja tobak ska personen klara lämplighetsprövningen där vi granskar bland annat ekonomi, om man dömts för brott och hur man skött eventuell tobaksförsäljning tidigare, upplyser Marcus Tell.

Jan Bakken berättar att Makken drivs som ett familjeföretag.

– Det är en automatstation och så har vi butiken öppen måndag till fredag. Det är ingen lysande affär men det går runt.