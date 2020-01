Nya problem för Calle Halfvarsson – osäker på start i helgen: "Måste kännas rätt energimässigt"

Calle Halfvarsson har under en längre tid haft problem med sin mage och tvingats ställa in lopp. Nu står det klart att Sågmyrasonen inte åkte ner till helgens tävlingar i Oberstdorf som planerat i torsdags. Nya magproblem gör att 30-åringen åker ner först under fredagen och där med missar delar av uppladdningen på plats.

Planen är fortfarande att Halfvarsson ska tävla under både lördagens distanslopp, 30 km skiathlon, och under söndagens sprint men herrtränaren Mattias Nilsson ger samtidigt det här beskedet till Aftonbladet:

– Grundplanen är att han ska tävla båda dagarna, men det är en tremil så det måste kännas rätt energimässigt. Det är ingen press att ta ett tidigt beslut, vi får se.