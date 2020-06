Nya besked kring LIF:s möjliga toppvärvningar: "En problematik"

Samtalet kommer från Hockeypuls podcast #63, som finns där poddar finns (Spotify, Acast, iTunes etc). Nya avsnitt varje måndag.

Leksand har hål kvar att fylla i truppen och när Thomas Johansson, klubbens sportchef, gästade Hockeypuls Podcast, blev det stort fokus på bygget och flera av namnen som det ryktats om.

Men några av dem kunde han avfärda direkt.

Ett av dem är Carter Camper, som har en NHL-match för Boston på cv:t, men annars varit en poängstark spelare i AHL. Enligt Expressen är det ett namn som vädrats i Leksand.

– Vi tittade framför allt mycket på honom förra året. Han är en center och jag tycker att vi har en stark centersida som det ser ut i dag, så det är där jag står, säger "Tjomme" i podden.

Det låter som nej då?

– Jag har ingen panik utifrån det att behöva lyfta in en toppcenter till i vår uppställning för att jag tycker den är stark så som den är i dag. Det är inte jättehett, det är det inte.

Ett annat namn som det pratats om är Spencer Abbott. Kanadensaren spelade med Leksand den senaste säsongen (och i Mora dessförinnan) och klubben har undersökt möjligheterna att plocka in stjärnan igen.

– Status är ungefär där den varit tidigare, det ligger en problematik kring skattebiten i det avseendet. Jag är inte så sugen på att plocka in en spelare i oktober eller november utan jag skulle vilja ha en spelare som är med oss från augusti.

Det går inte att lösa med Spencer Abbott?

– Det ser väldigt tveksamt ut.

Vad är det som gör det problematiskt med honom och den skattetekniska biten?

– Det har att göra med hur många dagar de är i Sverige och får vara i Sverige utifrån vilket kontrakt de har haft. Spencer har ju varit i Sverige tidigare då han var i Frölunda. Man måste ha koll på den här sexmånadersregeln till exempel. Ska man kunna plocka in en sådan som Spencer Abbott igen så är det stor risk att man behöver göra det i slutet av november för att kunna ha kontrakt med honom till sista april.

Vad är det som skiljer honom från andra nordamerikaner i ligan som kommer in tidigare under säsongen?

– Det har att göra med vad de har för tidigare anknytning till Sverige, hur de har kommit in till Sverige. Det finns lite olika och är rätt invecklat, men vissa spelare kan man plocka in på nio månader. Då har de oftast varit i Sverige på ett sådant kontrakt tidigare så man kan fortsätta på det eller så har de inte varit i Sverige och då kan man börja på en ny. Bryter du den här kedjan under resans gång så kan du inte komma tillbaka under de omständigheterna, utan då måste du vara utanför Sverige under x antal år innan du igen kan bli en spelare som kan stanna i nio månader. Vill du då spela i Sverige så hamnar du på sexmånaderskontrakt. Det är lite sådana saker som stökar till det. Det är skattereglerna som finns kring expertskatter och artistskatter som gör att det blir lite rörigt.

Väger man in det så låter det som att ni har gått i en annan riktning och lämnar Spencer Abbott bakom er?

– Spencer är kanske inte först på vår lista utifrån det.

Är det en forward och en spetsback som ska in?

– Jag ska inte låsa mig vid några siffror, men vi har några hål kvar och vi kommer också låna ut spelare som vi tycker behöver mer erfarenhet. Jag ska inte låsa mig vid om det är en, två eller tre, men vi kommer att behöva addera lite spelare framåt.

