Nya bakslaget för Skinnarloppet – ställer in även 2021: "Vi känner ansvar"

Den 90:e och 2020 års upplaga av Skinnarloppet i Malung kunde inte genomföras på grund av snöbrist. Nu kommer ett nytt dråpslag för Malungs IF och det klassiska loppet som är seedningsgrundande till Vasaloppet .

I ett pressmeddelande skriver Malungs IF att man tvingas ställa in även nästa års lopp. Den här gången är det förstås coronapandemin som sätter stopp.

"Vi känner ansvar för våra deltagare, funktionärer och sponsorer, och väljer att inte belasta dem med risker och ekonomi", skriver föreningen.

Malungs IF uppger dock att de jobbar för att kunna välkomna skidåkarna till Skinnarloppsarenan och Sportfältet i Malung under den sedan tidigare tänka Skinnarloppshelgen den 19-21 februari 2021 – dock "i andra former av arrangemang."

Texten uppdateras