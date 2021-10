Ny verksamhet i klassiska lokaler – Jan-Olof har flyttat hem sin möbeltillverkning

I många år har Jan-Olof Emilsson varit bosatt utanför hemorten, från Bollnäs i norr till Kävlinge i söder. Där har han med framgång drivit flera verkstäder och tillverkat oräkneligt många möbler i barock-, rokoko- och gustaviansk stil. Efter några försök att flytta hem har nu hela verksamheten landat i gamla HUC of Swedens lokaler, i Öje. Med 72 år på nacken är Jan-Olof still going strong.