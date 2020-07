Ny strid om gårdsnamn rullar upp

Det började med att Slång Anna Gullberg blev uppringd av Skatteverket. Hon hade lämnat in en ansökan om att få anta gårdsnamnet på sin fars sida och trodde att det skulle vara gjort i en handvändning - hennes pappa hade ju fått lägga till namnet för många år sedan, och därmed skulle även hennes förfrågan godkännas. Så blev det inte.

För som tjänstemannen som sedan ringde upp bestämt sa - nej du kan inte ta din fars namn, för det är ett förnamn. Beviset för det var att han betalt för det själv.

För den oinvigde betyder det att Skatteverket godkänt namnet som ett förnamn, vilket sällan är problematiskt, men inte erkänt det som ett gårdsnamn, vilket antagligen för honom var det enklaste sättet att då lösa saken.

Slång Anna fick veta att hon måste producera dokument som styrker att hon har rätt att använda namnet - som gårdsnamn.

– Då brann det i huvudet på mig. Alltså en myndighet som släppt igenom namn som Fimpen, tycker att det namn som funnits i familjen sedan 1700-talet måste bevisas med dokumentation. Jag såg rött.

Resultatet blev en lång ranta i sociala medier som nu går ett segertåg mellan framräckta tummen-uppar.

Slång Anna bor nu i Falun men fadern och hans sida av släkten bor i byn Rältlindor i Leksand. Där bodde också farmor som i folkbokföringen hette Anna Lundkvist men i trakten, såklart, gick under namnet Slång Anna. Under corona-tider har den yngre Slång Anna i Falun varit mycket i den fäbod hon ärvt från släkten, att nu ta gårdsnamnet är ett sätt att knyta an till sin pappas släkt och till sin farmor.

– Det är som att komma tillbaka till den delen av min uppväxt och det här med namnet blir viktigt eftersom det är generationer som nu försvinner och namnet ger rötter tillbaka i tiden. Kanske jag blir arg för att det är som att jag nekas de rötterna.

Hon är också rädd att namnen försvinner när datasystem och blanketter tar över.

– Man tycker att de skulle vara generösa. Jag kan förstå att man vill skydda namn, men man är onödigt byråkratisk och hård. Om skriftliga källor ska gälla för något som är en muntlig tradition då riskerar vi förlora viktigt kulturarv.

Några dokument som styrker hennes länk till gårdsnamnet är hon rädd att hon inte har - det är ju faktiskt en muntlig tradition.

– Jag ska skicka in kopian av kyrkböckerna. Om de bedömer att det räcker - skriftligt belagt från 1756 - och hoppas att det räcker med att det muntligt varit använt i familjen - det står ju inte i några papper.

Hennes pappa tog det hela med ro.

– "Jaha. De bråkar med dig. Men vad skulle hända om du skrev som du vill då? frågade han, och det har han ju rätt i.

Ingegerd Widell, verksamhetsutvecklare vid folkbokföringen på Skatteverket, slår upp Slång i folkbokföringen och ser direkt hur flera i en släkt i Leksand har namnet.

– Jag skulle överklaga ett avslag direkt. Om man vet något om gårdsnamn då ser man ju här att det är ett sådant.

Samtidigt måste den som söker ett gårdsnamn enligt lag kunna visa att man tillhör släkten och gården. Om det räcker med att någon i släkten är folkbokförd med namnet, låter hon vara osagt.

– Som handläggare får man kontakta vår rättsavdelning.

Slång Anna trodde att namnbytet skulle bli en enkel match - hennes pappa hade ju tagit striden. Hon driver nu saken vidare.

– Vi har de här gårdsnamnet. Det är en del av det här Dalarna som man kan reta ihjäl sig på - att vi är lite motvalls. Vi har en stor vilja att bestämma själva och det ska inte komma någon byråkrat och bestämma över oss. Det är verkligen Dalarna. Jag ansluter mig i de leden.

To be continued....