Ny singel från Gustaf och Viktor Norén – om vänskap: "Du måste offra av dig själv"

På fredagen släpptes Gustaf och Viktor Noréns andra singel från det kommande albumet "Hymns To The Rising Sun". Den heter "Walk With You", och beskrivs i ett pressmeddelande som att den handlar om "familj, livslång vänskap och att aldrig tappa hoppet om framtiden". Tidningen har pratat med musikerbröderna som berättar om varför deras nya låtar har annorlunda teman än musiken de skrev förr, om att offra sig för andra och om Gustafs underliga vänskaper.

Vad är det för någonting om vänskaps- och familjerelationer som ni tycker låten säger?

– Den skulle egentligen kunna heta "walk for you", alltså att man går åt någon. Det är ett grundläggande tema för låten. Jag kan gå för dig, säger Viktor Norén.

Gustaf: – Men också den här uppoffringen som det innebär att vara kompis med en annan människa, att du måste offra av dig själv. Och det är inte lätt alltså. Jag tycker jag ser människors förmåga att offra mer och mer sällan, säger Gustaf Norén.

Vad menar ni med att offra?

– Vi kommer från femton år i musikbranschen som är ganska egodriven, även inom konstellationer. Det har alltid varit bråk inom band, om vem som ska sjunga vad. Men när vi har gjort den här skivan har vi haft en ganska öm relation. Just med "Walk With You" drev jag på att Gustaf skulle sjunga vers två, men han sa "nej, jag tycker det är fint när du sjunger den". Raka motsatsen till den diskussion man är van vid, säger Viktor.

Det här budskapet i låten om att gå vid någons sida – vad är det viktiga med det, tänker ni?

– Att det är jobbigt att gå. Man får inte glömma bort att det krävs en insats för att hålla ihop människor. Det är jobbigt att baka bullar, det är jobbigt att duka, det är jobbigt att klippa gräsmattan. Det är jobbigt att göra musik och turnera, säger Gustaf.

– Ja precis, att om man delar bördan så blir det lite enklare, säger Viktor.

Tycker ni att ni är bra på det?

– Nej, det här är inget jag och Viktor kan bättre än någon annan, utan vi tycker också det är jobbigt och måste kämpa med det. Det är bara det att låtarna råkade handla om det mer än förr i tiden. Förut när man skrev kanske det handlade mer om en häftig känsla man upplevt. Maxade upplevelser – typ om fester och tjejer. Nu handlar det mer om "the struggles" (besvären reds. anm.), eller vad man ska säga. Det är väl för att man är en annan människa idag. Jag tror att det är för att man blir äldre. Man kan inte hålla på och dansa runt och sjunga om vad häftigt allt är, säger Gustaf.

TV: Se Gustaf och Viktor Norén spela sin första singel från albumet från när tidningen besökte studion:

Hur har era vänskapsrelationer förändrats av att ni har blivit äldre?

– Överlag är jag en ganska onostalgisk person. Jag kan ha otroligt nära vänskapsrelationer med personer jag precis har träffat. Jag kan även ha vänskaper som är rotade i kanske tjugo år som tar slut på grund av att jag är ganska onostalgisk, säger Viktor.

– Jag känner mig mycket mer känslosam och tycker livet blir mer och mer komplicerat för varje dag. Jag känner mig mer och mer korkad och hänger inte med riktigt. Och på det sättet gör det mig ödmjuk. Jag var mycket mer hård och visste allt när jag var mindre, säger Gustaf.

Har ni fått någon oväntad vänskap någon gång?

– Gustaf har bara oväntade vänskaper. De har blivit så underliga och oväntade så att det är väldigt väntat. Det hade varit mycket konstigare om han drog hem en helt vanlig kompis som bara sa tjena och presenterade sig som Stefan, säger Viktor.

– Det var en klass på Fornby folkhögskola i början av 2000-talet. En underlig skara människor som jag fortfarande är kompis med, allihop. Och jag gick inte ens på Fornby, det var det Björn (Dixgård, f.d. bandkollega reds. anm.) som gjorde, säger Gustaf

Albumet "Hymns To The Rising Sun" släpps i oktober.