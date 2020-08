Ny ordförande – samma utmaningar: ”Det är den tunga grejen”

Hockeyallsvenskan har under de senaste åren haft Håkan Svensson, styrelseledamot i AIK Hockey, som ordförande. Men inför den här säsongen har ligans klubbar enats om att försöka hitta en ordförande utan tydlig koppling till en enskild klubb. Valet föll på Niclas Fröberg, som blev invald på torsdagen.

Han har suttit som ledamot i hockeyallsvenskans styrelse i tre år fram till nu. Han har därmed också varit med i diskussionerna om att vilja ha en ordförande "utan klubbhatt".

– Det har vuxit fram i styrelsen att det är positivt och en fördel. Även om jag tycker att de flesta som suttit i styrelsen har gjort det fantastiskt i att fokusera på hockeyallsvenskan och inte sin klubb när det varit styrelsearbete, säger Fröberg.

Tidigare ordförande i Almtuna och styrelseledamot i AIK när klubben spelade i SHL, men saknar starka känslomässiga kopplingar till båda klubbarna. Niclas Fröberg är uppvuxen i Djursholm och spelade hockey i bland annat Stocksund och enligt honom själv finns det bara en klubb som hjärtat klappar särskilt starkt för.

– Jag spelade fotboll i Vasalunds IF och har varit ordförande för klubben i 19 år nu, så den klubben bryr jag mig om väldigt mycket, förklarar han.

Niclas Fröberg har många järn i elden. Han är grundare och styrelseordförande i mediebyrån Tre Kronor och han är också ordförande i Sveriges Marknadsförbund, som enligt en beskrivning på sin hemsida "bevakar trender och tendenser inom marknadsföring, kommunikation och media".

Uppdragen i Almtuna och AIK ser han som betydelsefulla erfarenheter i en hockeyklubbs vardag. Han har också inblick i hur fotbollen organiseras genom att ha varit involverad i Föreningen Svensk Elitfotboll när Vasalund spelade i superettan, och han har de senaste fyra åren suttit i styrelsen för Elitfotboll dam.

Fotbollen har en gemensam organisation för de två högsta serierna, och hockeyallsvenskans avgående ordförande Håkan Svensson har flera gånger uttryckt att han anser att svensk ishockey borde göra detsamma – slå ihop SHL och hockeyallsvenskan till en gemensam ligaorganisation. Den uppfattningen delar också Niclas Fröberg.

– Det finns fördelar och nackdelar med det. Först och främst är det styrelsen som ska diskutera och sätta arbetet framåt, och då kommer givetvis en sådan punkt att tas upp. Jag vill inte föregå det arbetet. Men om jag ska ge en personlig åsikt så tycker jag att det vore bra att ha en gemensam organisation för SHL och hockeyallsvenskan, säger Niclas Fröberg.

Men huvudfokus för hockeyallsvenskans arbete framåt är detsamma som det varit de flesta år sedan hockeyallsvenskan tog över de kommersiella rättigheterna från Svenska ishockeyförbundet – det handlar om pengar.

Ligan har haft svårt att dra in centrala sponsoravtal i den utsträckning man önskat, och behöver hitta nya vägar för att få in med pengar som i förlängningen kan stärka klubbarnas ekonomi. Tv-avtalet med C More sträcker sig ända till 2026 och där kommer ingen markant förändring att ske under lång tid.

– Det är klart att tv-avtalet är den tunga grejen. Vi är jättenöjda med C More, samarbetet med dem fungerar jättebra och de har bidragit med väldigt mycket de senaste åren. Men det finns mycket annat som ingår i de kommersiella rättigheterna, som nyhetsrätt, reprisrätt med mera. Vi har spelbolagsfrågan och vi har tv-reklam som går att sälja in. Det handlar om bra paketering och att vara relevant för annonsörer. Där har ligan utvecklats rejält och det har kommit in flera centrala sponsorer de senaste åren, säger Niclas Fröberg.

Han säger att han kommer vara så tillgänglig som möjligt i media och vill vara öppen och utåtriktad, men säger också att han tror på samarbete och dialog.

– Vi ska fortsätta utveckla ligan och främja bra samarbeten med kommersiella aktörer, SHL och ishockeyförbundet. Jag vill vara en bra ambassadör för ligan men det handlar inte om att jag ska vara i fokus, utan det ska vara ett teamwork, säger Niclas Fröberg.