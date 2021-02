Ny ishall, bandyhall och curlinghall – Isföreningarna i Falun går samman om nytt förslag: ”Haft en av de varmaste höstarna”

I höstas beställde Kultur- och fritidsnämnden en utredning om behovet av ishallar i framtiden.

Sedan dess har Falu IF Ishockey, Falu Konståkningsklubb, Falu Curling klubb, Dala Active Skaters, Falu BS Bandy, Grycksbo IF BK Bandy, Liljans SK Bandy, Lingheds IF Bandy och Karlsbyhedens IK Bandy arbetat med att ta fram en förstudie döpt Isytor med tak, Isak.

På 28 sidor tar de upp varför de vill ha tak över isytorna och hur det skulle kunna göras.

– Vi har väldigt lite takade isytor i Falu kommun. Skulle man plocka bort Halltec så vi har bara en kvar och det skulle bli en katastrof, säger Johan Hedberg.

Han är ordförande i Falu BS Bandy men har utsetts till talesperson för Isak-samarbetet.

Det är första gången isföreningarna i kommunen går samman på det här sättet. Det bygger på en insikt om att alla föreningar gynnas av bättre tillgång till is.

– När vi diskuterade det här landade vi i att det är stora likheter i problemen och utmaningarna vi har.

Tanken med hallarna är det inte bara till för lagidrott. Konståkning, hastighetsåkning och paraidrott får bättre förutsättningar.

Det finns gott om platser utomhus. Men varmare klimat ställer till det allt mer för föreningarna.

– Vi har haft en av de varmaste höstarna. Vi hade inte is förrän i november. När jag började spela bandy för 30 år sedan hade vi is i början av oktober. Om 30 år till är det inte ens säkert att det går att spola i december.

Osäkerheten om tillgång till is gör att verksamheten inte kan planeras. Dessutom hårdnar konkurrensen om träningstider.

– Det är positivt att ytterområdena också är med. För de kan använda en hall på Lugnet tills att de har is på hemmaplan. Det är lika svårt för dem att planera en start på isverksamheten som det är för oss.

Grycksbo IF Bandyklubb för fram i förstudien att deras bandyverksamhet kommer dö ut utan en bandyhall. Klubben har minskat från 150 aktiva till 20 på fem år.

– Grycksbo förklarade att förra året kunde de bara genomföra fem träningar utan problem. Resten ställdes till av regn, vind och snö. Får man tak över isen får man tid som kan utnyttjas helt och hållet.

Samtidigt pekar förstudien på vilken skillnad en anläggning kan göra. Dala Active Skaters förde en tynande tillvaro tills asfaltsbanan på Lugnet byggdes förra året och nu ökar deras medlemsantal. Men på vintern har de samma problem som de andra föreningarna.

I korthet går förslaget från förstudien ut på att Halltectältet tas bort och en ny hall byggs i dess ställe. I anslutning byggs en inomhusdel för curling.

Dessutom byggs bandyplanen in med en hall samt en entrédel som servar samtliga isytor.

Dessutom ska de takade isytorna vara kalla så att energiåtgången är densamma som i dag. Investeringen för de fyra byggnaderna uppskattas bli cirka 50 miljoner kronor.

– Vi har tittat på vad vi alla behöver för att ta nästa steg som isföreningar. Då har vi kommit fram till att kalla lösningar är helt okej.