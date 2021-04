Ny gästhamn byggs i Rättvik - medborgarförslag fick gehör: "Det är kul att politikerna lyssnar"

Båtmänniskorna åker förbi Rättvik eftersom det inte finns någon bra plats om man vill stanna över natten. Det tyckte Christer Blank och lämnade förra året en idé till kommunen, om att det borde byggas en syskonhamn för gäster till den småbåtshamn som idag ligger en bit från centrum i Rättvik.

– Dom större båtarna kommer inte in under broarna och för att de ska kunna anlöpa in mot centrum behövs en farled som är 2 meter djup, säger Christer Blank som ser fram emot att kommunen ska genomföra muddringsarbete till piren nästa år.

Christer har nu fått gehör på sin idé och Rättviks kommunen kommer att inleda delar av arbetet med att bland annat anlägga en vågbrytare. Det kommer att göras i anslutning till arbetet med den skatepark som ska byggas i samma område. Enligt Jonny Jones kommer detta ske med befintliga medel, inga extra pengar är anslagna.

– Detta känns jättebra givetvis, och att vi fick till det här så snabbt. Det är positivt att vi nyttjar sjön till annat än en vacker utsikt, säger kommunstyrelsens ordförande, centerpartisten, Jonny Jones som ser positivt på kommunens samarbete med båtklubbarna, föreningslivet och turismen som vill nyttja Siljans stränder vid Rättvik.

Gästhamnen är tänkt att ligga väster om småbåtshamnen på området vid Helsingland där den nya skateparken ska anläggas. Och enligt Jonny Jones har det under många år efterfrågats bättre förutsättningar för båttrafiken till Rättvik.

– Vågbrytaren som nu anläggs ska byggas på ett sådant sätt att undervattenstömmar ska kunna passera och en fyr ska placeras för att markera platsen, säger Jonny Jones.

Christer Blank tror att det kommer bidra till att öka båtturismen.

Kommer gästhamnen heta Blankbryggan nu?

– Nä det tror jag inte, kanske Clankebryggan eftersom jag haft mycket kontakt med Martin Clarstedt som är chef för miljö- och byggenheten i kommunen när jag föreslagit detta, säger Christer Blank och skrattar.