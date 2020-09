Ny fyrhjuling och motorcykel stulna: "Det är ganska ofta tjuvarna får nys om vart nya fyrhjulingar finns"

Under torsdagen upptäcktes att en ny fyrhjuling och en motorcykel stulits från en lada i Styrsjöbo i Leksand. Polisen var på platsen under torsdagen och letade efter spår, men hittade inget som just nu leder framåt.

– Vi vill gärna ha in tips om någon sett eller hört något, säger Kjell Bond, utredningschef vid polisen Dalarna.