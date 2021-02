Ny form för online-turnering – "Utmaning att se till att ingen fuskar"

Nu planeras flera online-turneringar av ungdomarna i Subzero som är en del av Fryshuset.

Varje vecka i sex veckor, med start den 6 mars, arrangeras turneringar i olika onlinespel, till exempel Minecraft, Counter-strike global offensive, Among Us och Call of Duty Warzone.

– Alla sitter hemma och det finns inte så mycket att göra. Vi har kunskapen så vi tänkte 'varför inte', säger Tim Hjort, en av arrangörerna i Subzero.

Subzero har arrangerat LAN och turneringar förut. Coronaviruset har dock tvingat arrangörerna att tänka om så nu blir det turnering för alla på hemmaplan och inte en träff för alla i samma lokal.

– Det blir en utmaning, bland annat att se till att alla deltagare kommer med och förstår reglerna och att ingen fuskar, förklarar Tim Hjort.

Turneringarna kommer ha plats för flertalet deltagare och anmälan kommer att öppna inom kort.