Nu visar han sin hemliga sida – kommer ut med bok: ”En present till mig själv”

Torbjörn Hellström, eller Tobbe som han kallas, är genuin Ludvikabo. Född på Ludvika BB, som fortfarande fanns 1952 när Tobbe såg dagens ljus. Han växte upp i storfamilj, hos mormor och morfar ute i Lernbo och det var där han först kom i kontakt med idrotten. För det är med idrott de flesta förknippar Tobbe Hellström.

– Ja, där i unga år fanns inget annat, det var liksom livet, säger han.

Efter att familjen flyttat in till Ludvika fick han förstås än bättre möjligheter att spela fotboll och hockey. Men i slutet av grundskolan väcktes intresset för att skriva.

– Dels hade jag en konstintresserad bänkgranne som nog påverkade mig, dels läste vi ju om de stora svenska diktarna, Fröding, Ferlin och Dan Andersson. Jag blev förälskad i orden och i språket. Jag tog hem skrivböcker och satt hemma på pojkrummet och skrev, berättar Tobbe.

Kärleken var dock inåtvänd, skrivandet skedde i smyg. Kulturen bland de tuffa idrottskillarna inbjöd inte direkt till den typen av aktivitet. Ytterst få kände till att han skrev dikter.

Skrivandet har gått i vågor genom livet. Utöver de övre tonåren utgör slutet av 80-talet hans mest produktiva period. En av de tre delarna i den nyutkomna diktsamlingen ”Ur mina gömmor ” heter just ”Tonårseld. ” De andra är ”Minnenas aveny ” och ”Längtans törst ”. Boken är på drygt 120 sidor och innehåller ett 60-tal alster från olika tidsepoker.

Under perioder har skrivandet legat på is, annat har upptagit hans tid. Tobbe var en hyllad fotbollsspelare under många år, i bland annat LFK och IK Brage. Han hade chans till kontrakt med såväl dåvarande allsvenska AIK som IFK Göteborg.

– Men jag var för hemkär, så det blev inget med det, säger Tobbe och menar att det är något han sett ur backspegeln kan ångra lite grann.

– Ja, att jag inte gav det tre-fyra år ändå. Ludvika hade ju funnits kvar.

Samtidigt vill han poängtera att hemtrakten gett honom så mycket, framför allt de många natursköna omgivningarna. Tobbe nämner Skuthamn, Väsmans strand och Källbotten som platser som inspirerar honom. Hans dikter visar en djupt förankrad kärlek och uppskattning till hemstaden Ludvika. Men han uttrycker också tro, hopp och kärlek medan annat andas vemod och melankoli.

Han har jobbat som fritidsledare och idrottslärare på Kyrkskolan. Efter de egna fotbollsåren har ledar- och tränaruppdragen varit många. Parallellt har det funnits ett stort intresse för musik och Tobbe har sjungit i kvartett och i körer, ofta i olika projekt med bäste vännen Åke Johnsson. Under flera år medverkade Tobbe även i Ludvikarevyn.

I vintras satt så Torbjörn och tittade i pärmen med sina renskrivna alster, utan någon egentlig tanke på att det skulle kunna resultera i en bok. Men som så ofta var det tillfälligheter som från det ena gav det andra. Tobbe träffade den gamle vännen, konstnären Jan-Erik Drajem, och de kom att prata om Tobbes skrivande. Drajem fick läsa några av Tobbes dikter och gillade det han läste.

– Ja, han uppmuntrade mig, sa till mig att jag måste göra något av min samling, säger Tobbe.

Det och några delade glimtar av dikterna på sociala medier som fick bra gensvar gjorde att han vågade ta steget. Och på den vägen är det.

Förarbetet till boken har han fått hjälp med av Anders Källgren på Globe bokhandel och dottern Janni Ahlholm Rees, Sören Andersson har tagit flera av de vackra bilderna. Och nu är den här, tryckt och klar i 400 exemplar. Responsen har varit bra, Tobbe tror att han sålt hälften av böckerna, när vi pratas vid strax innan jul.

– Jag hoppas ju att människor som köper boken ska gilla det jag gjort. Men egentligen får de tycka vad de vill, det är inte det viktiga. Det här har jag gjort som en present till mig själv i första hand. Det känns som att jag knutit ihop säcken nu, säger Tobbe Hellström.

Fakta/Tobbe Hellström

Bor: Ludvika

Ålder: 68 år

Familj: sambon Ingela, vuxna dottern Janni. Åtta barnbarn, med Ingelas.

Gillar att göra: promenerar mycket. Tränar på gym fyra gånger i veckan. Har ett stort intresse för trav, numera tittar och spelar han bara men han har haft travhästar under många år.

Aktuell: med nyutkomna diktsamlingen ”Ur mina gömmor”.

Kuriosa: Tobbe är ett stort Beatlesfan och har ett helt rum hemma fullt med Beatlesprylar. Han reser gärna till staden Liverpool, där han kan förena intresset för supergruppen med sitt favoritlag Liverpool FC.