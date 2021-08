Nu väntas det stora lyftet för gymmen: "Folk vill komma ut och börja träna"

Än kan vi känna av den bistra nordanvinden som coronan piskat mänskligheten med. Men det stundar nya tider om man ska tro Leksands tre centrala gymverksamheter, Puls, Actic och Leksandshallen. Motivationen att träna tycks vara stor, och sedan den 15 juli är det fritt fram att träna efter eget vett och förstånd, utan restriktioner. Malin Tulin och Rickard Eriksson gick in som delägare i På G Leksand i februari 2019 för att i slutet av samma år ta över verksamheten, belägen på södra Edshultsområdet, intill Moskogen. I juni 2020 registrerades det nya namnet Puls Leksand. Malin tittar i backspegeln och ser ett företagande utan inbromsning. Under pandemin har förvisso anpassningar skett på olika vis, utifrån rådande regler, men träningsviljan har ändå varit stor. – 2020 var det bästa år vi haft. Normalt ser man en ökning i början av året och att det sen går i vågor. Men vi har bara ökat hela tiden och det fortsätter nu under 2021. I dagsläget har Puls 750 medlemmar i olika åldrar som mer eller mindre frekvent nyttjar anläggningen med fokus på sin egen hälsa. Bland annat tränar 40- 60 seniorer dagligen i anläggningen, och det finns 15 seniorpass att välja på i veckan. I det yngre åldersspannet görs en satsning på funktionell ungdomsträning i åldern 11-16 år. – Det här med livsstilsförändringar ligger i tiden, människor tänker på hur de vill leva, oavsett var man befinner sig i livet. Och folk är i behov av att socialisera sig. Det finns två områden som enligt Malin sticker ut under 2021. – Vår massör har haft massor att göra, och vår satsning på Toppformen har blivit en succé. Det är ett individuellt upplägg som pågår under 16 veckor som innefattar både träning och kost. Vi har 80 personer som gått eller går Toppformen under 2021 med påtagliga resultat på olika vis. Det är så roligt att se, och ett bevis på vilken kraft det finns i träningen. Det uppstår en balans i både det fysiska och det mentala kan man säga.

Den senaste perioden har även inneburit en satsning på själva anläggningen med inköp av ny konditionspark, större friviktshörna och en del nya maskiner i gymmet. – Vi står rustade kan man säga. Telefonen börjar ringa mer och snart är hösten här. Vi och hela branschen förväntar oss en boom, allt pekar mot det.

Kenneth Löfman är platschef på Actic i Leksand, vars anläggning numera en självklar del av arenatorget utanför Tegera Arena.

– Det här är Actics flaggskepp i Sverige, säger Kenneth och åsyftar de 1 500 kvadratmeter träningsyta som anläggningen omsluter, strategiskt placerat i hjärtat av turist-Sverige med hockeyn alldeles intill och den träningsintresserade allmänheten som draglok.

Kenneth noterade en ökad trafik i lokalen redan i vintras.

– Vi har aldrig haft några problem med trängsel här, det är jättestora ytor och bra ventilation. Även om de skulle vara 50-60 personer samtidigt i gymmet är det aldrig trångt. Nu i sommaren kan jag räkna in många sommargäster, det är kul.

Runt 700 medlemmar sköter sin träning på Actic idag, och Kenneth är optimistisk inför den stundande hösten.

– Det är på väg upp igen, alla är trötta på att vara hemma. Folk pratar mycket mer om hälsa nu, det är väldigt roligt. Det är en trend vi kommer att få se en hel del av framöver.

Tony Cederberg är ansvarig på Leksandshallen ett stenkast därifrån, en kommunal anläggning som delvis stängt ned helt under pandemin. Tony tror att det kan ha bidragit till en viss tröghet att återigen börja träna.

– Som alltid så har vi en nedgång av besökande gäster under juni-augusti oavsett vad som sker runt omkring oss, men i sommar har det märkts rejält på grund av rådande pandemi. Det har varit stor skillnad på besök hos oss nu i sommar mot vad det brukar vara. Vi har ju också haft helt stängt för bad och träning under flera månader nu i vintras och i våras. Efter att vi nu har öppnat upp helt så ser vi ändå en liten ökning av besök när det gäller egen träning och bad.

– Jag tror också att våra gäster med gym- och badkort kommer att vänta med att besöka oss tills hösten kommer då man återigen vill vara inomhus för att träna och simma. Det brukar vara så när mörkret gör sig mer påmint ute. Helt klart har 2020, men främst 2021, varit ett tungt år för oss när det gäller antal besök och intäkter. Och det är fortfarande svårt att säga när vi kan komma till normala antal besök och intäkter igen. Vi hoppas ju förstås att det kan börja ljusna redan i september igen. Vi har ju vanligtvis många äldre som kommer för att träna och motionssimma hos oss och det har känts väldigt tråkigt att dom inte har kunnat vara hos oss nu på ett tag, samt alla barnfamiljer som velat komma och bada. Men vi hoppas som sagt att det har vänt nu och att vi går mot bättre tider.