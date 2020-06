Nu ritas kartan för framtiden – Tiomila och världscup på Idre Fjäll

– Vi har nu bara lite detaljer kvar, förklarar Per Forsberg på väg upp på fjällkanten mot Städjan för att hitta stenar och detaljer som ska in på den nya kartan.

Kollegan Kenneth Kaisajuntti ritar på området söder om infartsvägen till Idre Fjäll.

Till skillnad från Per, som använder modern teknik, så ritar Kenneth för hand.

– När Per kommer in efter en dags arbete så är ju han färdig, medan jag har en stor del av jobbet kvar ler Kenneth, som håller fast vid det gamla sättet att pricka in alla detaljer för hand.

Resultatet ska bli en ny karta för träningsorientering, men framförallt redo för höstens Tiomilla och för världscupen sensommaren 2021.

– Vi har nu avlyst de områden som ska användas till Tiomila och världscupen, totalt 25 kvadratkilometer.

– Kartorna för de områdena ska vara färdiga före midsommar, förklarar Per.

Blekingen Kenneth är välbekant med området runt Idre Fjäll och framförallt imponerad av terrängen.

– Det här är drömmen vad gäller terräng. Ganska öppet och inte så detaljrikt. Det bör gå att hålla ganska hög fart, säger Kenneth, utan att nämna de stora stigningar som väntar.

– Nu ska jag gå ner till min bäverdamm och rita klart det området.

För en stor bäverdamm med den där tillhörande skogsavverkningen kommer det att bli en del av tiomilaverkligheten i höst.

– Den kommer att märkas som svårpasserad på kartan, säger Kenneth.

Jobbet forceras nu och med de lättade resereglerna blev allt betydligt mer positivt för Per och Kenneth.

– Veckan efter midsommar träffas hela staben för Tiomila här på Idre Fjäll för att planera. Då ska kartorna vara klara, säger Per.

– Det som gör det ens möjligt att tänka tanken på att arrangera Tiomila här i slutet av september, är den infrastruktur som finns på plats.

– Vi behöver inte bygga mattält och tillfälliga duschar, allt finns redan.

Kartorna görs nu klara, för både Per och Kenneth hoppas att gränsen för maximalt 50 deltagare ska kunna lyftas till sista juli.

– Det är den 31 juli vi måste blåsa av Tiomila om maximalt 50 deltagare då fortfarande gäller. Blir det en återgång till 500 så har vi planer på att kunna hantera det. Likaså måste det finnas en lösning för norska och finska lag, säger Per Forsberg.