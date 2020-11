Nu måste omsorgspersonalen bevisa att de inte begått brott – men bara när de anställs

Sedan många år har all nyanställd personal inom skolan i Rättvik varit tvungna att lämna in ett utdrag som visar att de inte begått grova brott. Nu ska det gälla även vård- och omsorgspersonal.

Däremot kommer kommunen inte kräva in utdrag fler gånger än vid anställningstillfället.

– Vi tänker att man fångar upp såna saker i de system vi redan har, säger Ulrica Momqvist (C), ordförande för allmänna utskottet.