Nu kommer sommarvärmen till Dalarna: ”Blir varmt hela veckan”

Under måndagen rullade högsommarvärmen in på riktigt, och den ser ut att stanna minst veckan ut.

– Det ser ut att bli varmt hela veckan. Under tisdagen blir det soligt, men även en del tunna moln. Temperaturen väntas ligga omkring 25-26 grader runt om i länet, förutom i fjällen där det blir något svalare, säger Josefine Bergstedt, meteorolog på Stormgeo.

Under onsdagen är det fortsatt varmt, men det finns också risk för en del lokala åskskurar.

– Under onsdagen ökar molnigheten något, men även värmen. Det ser ut att bli varmast i Borlänge, Ludvika och Falun samtidigt som det kommer vara mest skurar i fjällen, säger Josefine Bergstedt och fortsätter:

– Under torsdagen fortsätter värmen att hålla sig kvar i länet med temperaturer upp mot 26 grader.

Även mot helgen ser det fina vädret ut att hålla sig kvar, trots att det drar in något svalare luft under fredagen.

– Under fredagen ser det ut att dra in något svalare luft i länet. Det ser ut att bli 21 grader som mest. På lördagen vänder det åter igen, och varmare luft väntas komma in. Det blir varmast i Borlänge och Falun där temperaturen kan bli upp mot 26 grader.

– På söndag ser det ut som att ett regnområde drar in över länet, men det hinner fortfarande ändra sig, avslutar Josefine Bergstedt.