Nu kommer kritiken om bristande information om vaccineringen: ”Det satt en liten lapp i ett hörn”

Sedan 20 år arbetar hon som undersköterska hos kommunen och är en av flera som på tidningens facebooksida dt.se kommenterat artikeln som publicerades i helgen.

I artikeln konstaterade vård- och omsorgschefen Eva Björsland att 23 av 950 anställda inom förvaltningen visat intresse för erbjudandet. Anders Lindblom, smittskyddsläkare vid Falu lasarett, uttryckte förvåning över det låga intresset.

– Jag jobbar på ett LSS-boende i Marnäs och vi har inte ens fått erbjudandet. Jag pratade med två kolleger i går (söndag) och de har inte heller hört något om detta, säger Jennie Arvidsson.

Annika Hjärtedal, 58, som jobbar natt som undersköterska på äldreboendet Milan, berättar att hon och hennes kolleger också varit ovetande.

– Efter att det stått i tidningen så frågade vi dagpersonal och de sa att det en stund suttit uppe en liten lapp i ett hörn. Om det är en löneförmån så borde de informera bättre, annars när det är något speciellt brukar chefen skicka ut sms.

Eva Björsland hänvisar frågor i ärendet till personalkontoret ”eftersom det var de som hanterade erbjudandet om vaccination för all kommunens personal”.

Hanna Sipovic är personalchef och svarar i mejl till tidningen:

”Information om vaccinet gick ut via mejl till samtliga chefer samt på kommunens intranät till samtliga medarbetare. Förmånen begränsades inte till endast vissa anställningsformer.”

Efter att Sipovic haft kontakt med företagshälsovården under måndagen uppger hon att hittills har cirka 150 personer, av möjliga cirka 2 600, vaccinerat sig.

– Vi hade nog inte väntat oss att det skulle bli så många fler, kanske mellan 200 och 300. Företagshälsan har sagt till oss att erfarenheten från andra företag och organisationer som erbjuder detta är att det inte brukar vara jättemånga som utnyttjar en sådan här möjlighet.

Jennie Arvidsson menar att det inte är tillräckligt att informera på kommunens intranät.

– Det är inte superofta som jag är ut på intranätet. Och det är fortfarande så att inte alla anställda är vana vid att använda dator. Det här borde ha tagits upp på de arbetsplatsträffar vi har en gång i månaden.

Influensan antas bryta ut på allvar under andra halvan av februari så fortfarande är det meningsfullt att vaccinera sig, enligt smittskyddsenheten vid Falu lasarett. Jennie Arvidsson vet i dag inte om det blir aktuellt för henne att anta kommunens erbjudande.

– Jag måste ju först få information om vad som gäller.

Annika Hjärtedal vill gärna ta vaccinet om möjligheten fortfarande finns.

– Ja, jag har varit sjuk i influensa två år i rad så det vill jag nog.

För kommunen uppgår kostnaden till 345 kronor per person plus omkring 40 procent i arbetsgivaravgifter på det. Totalt en kommunal kostnad på ungefär 480 kronor per anställd. För den anställde innebär löneförmånen att man får betala skatt på förmånens värde om 345 kronor.