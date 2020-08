Nu kan Sara leva på sin närproducerade mat: "I höst tänker vi plantera en fruktlund med dalaäppelsorter"

Tidningens reporter öppnar bildörren och på en sekund har Bananen klättrat halvvägs in i bilen och hälsar välkommen. Den dygnetruntöppna grönsaksbutiken på Glamsarvet i Falun är alltid öppen.

Vid starten för 4 år sedan trodde inte Sara May att det skulle gå att leva på försäljning av lokalodlad mat. Nu, några år senare har verksamheten satt fart och Bonden och Bananen lever på verksamheten. För att klara av företagets ökade omsättning har Sara May fått ta in sommarjobbare och volontärer över sommaren.

Sara May Kahl och Bananen, som är hennes hund, och som egentligen heter Ali och är en Parson Russel Terrier har lyckats hitta en väg att driva och leva på att odla och sälja lokalproducerad mat.

På sociala medier skrev Sara May såhär om försäljningen redan i maj:

"Innan maj är slut ser det ut som att vi redan kommer ha sålt för mer än hela 2018 års omsättning"

Men grejen med Bonden och Bananen är inte bara att sälja lokalproducerat. Sara May vill även sprida kunskap om hur mat produceras och öka kunskapen om närodlat.

– Jag tycket att vi har kommit så långt från matproduktion i dagens samhälle, folk vet inte hur mat produceras. Och vet man inte det vill man inte heller betala för det. Vi vill sprida kunskap om hur mat produceras men även om lokala sorter och kulturarvet som finns inom odling av mat.

Det är nu fjärde säsongen som Sara May säljer plantor, honung och grönsaker i den lilla stugan intill vägkanten. Nu jobbar hon på att utöka sortimentet. Bonden och Bananen planerar långsiktigt, så pass långt fram i tiden att de nu i höst tänker plantera en fruktlund med Dalaäppelsorter. Något som kommer att ge frukt om 10-20 år.

Det är högsäsong nu på Glamsarvet och affärerna går bra, men under vinterhalvåret är ruljansen lite lugnare på gården. Men arbetet upphör inte för det.

– På vintern är det är väldigt mycket planering, det sista jag skördar är i oktober, november och sen börjar jag så i januari, det är inte mycket vila på det sättet.

Sociala medier är den stora plattformen för marknadsföring när det gäller Bonden och Bananen. Något som Sara May utnyttjar så gott det går.

– Jag har inte lagt en enda krona på marknadsföring. Jag tänker att om jag gör en bra grej, och om jag tror på det jag gör så kommer det att spridas. Och det känns det verkligen som att det gör.

När tidningen är på besök har Bonden och Bananen två kunder i butiksstugan. En av dem är Eva Allhed från Falun.

– Jag åkte hit för att handla squash, jätteärtor och olika små tomater. Jag åker hit ett par gånger om året, mest för att jag vet att det här är bra odlat och att jag vill stödja den här sortens odling. Jag tycker att det Sara May gör är ett jättebra initiativ, hon arbetar med så bra fröer och på ett så giftfritt sätt som möjligt.

Sara May Kahl kallar sig för Bonden, men nån bonde ser hon sig inte som.

– Nej jag gör ju inte riktigt det, fast jag är det, men jag känner mig inte som en klassisk bonde, det är mer ett artistnamn, skrattar hon.