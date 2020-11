Nu inför Region Dalarna självprovtagning av PCR-prov – "Tyvärr är inte tillgången obegränsad"

På de platser i länet där självprovtagning införs kommer det inte längre gå att boka PCR-provtagning på vårdcentral via appen Min vård Dalarna.

Självprovtagning betyder att den som provtas tar prov på sig själv med en tops i näsa och svalg, samt lämnar ett salivprov.

Självprovtagning av PCR-prov ska göras om personen har har symtom på covid-19, haft symtom i minst 24 timmar och är över 16 år. För yngre barn kontaktas vårdcentralen.

"Tyvärr är tillgången till provtagningskitt och analyskapacitet inte obegränsad, därför är det ytterst viktigt att man bara bokar provtagning om man har symtom som kan tyda på covid-19. Provtagning ska aldrig göras för att man ska kunna gå på fest eller på andra sätt bryta mot de allmänna rekommendationerna eller skärpta råden", säger Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare, i ett pressmeddelande.

Hur går då självprovtagning till?

All självprovtagning bokas först via 1177 Vårdguidens e-tjänster på 1177.se där den som ska göra provet loggar in med hjälp av e-legitimation.

Det finns två olika möjligheter att göra självprovtagning. Man gör det antingen vid en provtagningsstation, där personen som ska provtas kommer med bil till provtagningsstationen för att där ta PCR-provet på sig själv och sedan lämna provet. Eller det går också att hämta ett självprovtagningskitt på apotek av ett ombud som måste vara symtomfri vid uthämtandet.

"Jag vill understryka att det är jätteviktigt att den som är ombud inte själv är sjuk, inte har minsta symtom, när hen ska hämta ut ett provtagningskitt på apoteket. Alla måste fortsatt ta ansvar och följa rekommendationerna om att stanna hemma vid minsta symtom som kan tyda på covid-19", säger Roger Larsson, chefläkare.

Vad visar ett negativt provresultat?

"Ett PCR-prov visar en ögonblicksbild och ett negativt provresultat talar bara om att du inte hade något påvisbart virus vid själva provtagningstillfället", säger Roger Larsson.

Från och med den 30 november kommer provtagningsstationer att finnas i Falun, Borlänge, Hedemora, Smedjebacken, Säter och Avesta.

Den 1 december finns stationer även i Malung, Orsa, Mora och Rättvik och den 10 december öppnas i Sälen och Idre.

Från och med lördag den 28 november klockan 08.00 finns möjlighet att beställa och boka egenprovtagning. Mer information om egenprovtagning av PCR-prov i Region Dalarna finns på 1177.se.

Kitt för självprovtagning kan hämtas ut av ett friskt ombud från och med den 30 november på Apoteket Kronan, Avesta, Apoteket Falken, Kvarnsvedens vårdcentral, Apoteket Kupolen, Borlänge, Apoteket Falu lasarett, Falun, Apoteket Engelbrekt, Falun, Apoteket Bävern, Mora lasarett, Apoteket Tallen, Vansbro, Apoteket Björnen, Älvdalen, Apoteket Leksand, Apoteket Djurås, Gagnef och Apoteket Liljan, Ludvika.