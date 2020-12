Nu har kommunen fått räkningen för utredningen om Stadshuset: ”Tagit längre tid än jag är van vid”

Ramböll fick uppdraget i slutet av september och någon vecka in i oktober offentliggjordes utredningen.

– Vi är självklart nöjda med att grusmängden verkar stämma. Det handlar inte om att vi inte vill gå till botten med projektet. Det var gruset vi ville titta på. Det kändes mest angeläget, sade kommundirektör Maria Skoglund till NLT den 10 oktober.

Sedan dess har beställaren av utredningen, kommunala fastighetsbolaget LKFAB, väntat på att det ska dimpa ned en räkning för utfört arbete.

Kommunalrådet Håge Persson (M) gick i ett tidigt skede ut på sociala medier och hävdade att Ramböll skulle ha 30 000 kronor för jobbet.

– Jag ringde upp vd (Ulf Rosenqvist vid Ludvika Kommunfastigheter) och frågade vad utredningen kostade. Sedan fick jag läsa på sociala medier att jag hittat på siffrorna, säger han till NLT på torsdagseftermiddagen.

Räkningen till Kommunfastigheter dröjde. Den har inte setts till. Inte under oktober, inte under november och inte under halva december.

På torsdagen plingade det dock till i eposten hos Ludvika Kommunfastigheter.

– Fakturan är på 31 950 kronor. Inklusive moms blir det 39 938 kronor, upplyser fastighetsbolagets administrative chef Hans Westergren. I sammanhanget ska dock noteras att kommunen kan dra av momsen.

Av fakturan framgår att tre herrar hos Ramböll tittat på grusfrågan. En av dem lade ned 21 timmar på uppdraget och här har timersättningen satts till 850 kronor och totalt 17 850 kronor.

En anställd arbetade tio timmar med uppdraget mot en ersättning på 950 kronor i timmen medan den tredje arbetade med grushistorien i fyra timmar och för hans arbete har Ramböll fakturerat 1 150 kronor i timmen.

Hans Westergren låter något förvånad över att Ramböll hållit på fakturan i över två månader.

– Fakturor brukar komma snabbt. I det här fallet har det tagit längre tid än vad jag är van vid.

Håge Persson konstaterar att ”de tar betalt för att göra utredningar” men har inga synpunkter på om det var värt kostnaden.

– Det är grusmängden vi har fått utredd för de pengarna. Men jag tycker att det skulle ha gjorts en större utredning från början, något som nu kommer att ske.

NLT har sökt ansvarig vid Ramböll för kommentarer.