Nu gäller det för Tusse – semifinalen igång: "Vågar inte säga någonting"

Den första semifinalen har inletts i Rotterdam i Nederländerna, där Tusse Chiza tävlar med Sveriges bidrag "Voices".

– Kvällen är en enda stor kärlekshyllning till det som förenar oss människor, musik och underhållning, säger Christer Björkman som kommenterar tävlingen för svenska tittarna tillsammans med Edward af Sillén.

När programmet slutar klockan 23.10 står det klart om den 19-årige Tällbergsbon får ladda om inför den stora finalen _ eller om han tvingas lämna tävlingen i förtid.

Själv tror han att det blir en finalplats.

– Jag vågar inte säga någonting annat än ja, det tror jag, sade han till TT dagen före semifinalen.

Missade finalen

Hittills har Sverige bara missat finalen en gång, när Anna Bergendahl föll på målsnöret med bidraget "This is my life" 2010. Efter det har Sverige snittat placeringen 4,8, och dessutom vunnit två gånger. Det gör Sverige till ett av de mest framgångsrika Eurovisionländerna de senaste tio åren.

I semifinalen möter Tusse Chiza bland andra Maltas Destiny, en av de stora favoriterna i tävlingen. Hennes låt "Je me casse" är skriven av svenskarna Malin Christin, Nicklas Eklund och Amanuel Dermont, samt brittiske Pete Barringer.

Problem med rösten

Tisdagens tävling bjuder även på motstånd från Cyperns Elena Tsagrinou, med bidraget "El diablo" och Litauens The Roop med låten "Discoteque".

Inför Eurovision har Tusse Chiza haft stora problem med sitt viktigaste redskap som artist _ rösten. Men drygt två veckor före semifinalen gav läkarna grönt ljus. På plats i Rotterdam säger Tusse Chiza att rösten inte är något orosmoment längre.

– Nu mår jag finfint, jag är redo att bara köra. Jag vill att det ska ske nu, men jag försöker hålla lugnet, säger han till TT.

Erik Paulsson Rönnbäck/TT

Sofia Sundström/TT

Fakta: Största hoten mot Tusse i semifinalen

1. Malta: Destiny –"Je me casse".

Den 18-åriga maltesen är en av Eurovision Song Contest stora favoriter. Låten är skriven av svenskarna Malin Christin, Nicklas Eklund och Amanuel Dermont, samt brittiske Pete Barringer.

2. Cypern: Elena Tsagrinou – "El diablo".

26-åringen från Grekland debuterar i Eurovision Song Contest, men har medverkat i flera tv-program tidigare. Låten är skriven av bland andra svenske Jimmy "Joker" Thörnfeldt.

3. Litauen: The Roop –"Discoteque".

Efter att ha varit favorittippad i förra årets inställda Eurovision Song Contest är The Roop tillbaka. Nu vill de föra in mer disco i tävlingen.