Nu börjar skid-VM med Hedemoras Edvin Anger på startlinjen

Först ut på tävlingarna är sprinten i klassisk stil för juniorer. Kanske just den gren som är Angers bästa.

– Sprinten har alltid varit min starka sida, men jag har blivit bättre på längre distanser, har Anger sagt i en tidigare intervju.

Anger, tävlande för Åsarna, har gjort bra resultat i de tävlingar som kunnat genomföras i vinter. Senast vid VM-testet i Åsarna kom han trea i sprinten och vann distansen, 15 kilometer, med över 32 sekunder före tvåan Truls Gisselman.

Så här ser hela JVM-truppen ut:

Herrar: Edvin Anger, Åsarna IK, Truls Gisselman, Rehns BK, George Ersson, IF Strategen, Emil Danielsson, Högbo GIF, Nils Bergström, Rehns BK och Pål Jonsson, Strömnäs GIF Skidklubb.

Damer: Tilda Bångman, Offerdals SK, Märta Rosenberg, Duveds IF, Lisa Ingesson och Lisa Eriksson, Strömnäs GIF Skidklubb, Moa Hansson, Landsbro IF SK och Elin Andersson, We Sports Club.

Tävlingsprogram JVM Vuokatti 9–14 februari

9 februari: Sprint för juniorer i klassisk teknik.

10 februari: Sprint för U23 i klassisk teknik.

11 februari: 5/10 km för juniorer i fri teknik.

12 februari: 10/15 km för U23 i fri teknik.

13 februari: Stafetter, damer och herrar i juniorklassen och som mixad stafett för U23.

14 februari: 15/30 km masstart för juniorer i klassisk teknik.