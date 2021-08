Nu är anti-Bjurre-veckan över – väl?

Bara några dygn innan den planerade flighten över Atlanten meddelade amerikanska ambassaden plötsligt att återkomsten till USA inte kunde garanteras på ett bra tag, av strikt byråkratiska skäl, och efter deprimerande överläggningar med de närmaste togs gemensamt beslut om att den risken inte riktigt var motiverad; den allmänna livssituationen kräver att jag befinner mig på amerikansk mark i mitten av september igen.

Så jag tvingades boka om biljetten och får fortsätta längta efter Klockaregårdens löjrom, Ingemars skivtips, Igloo, sorlet på Vallen, Alma Nilssons wienerbröd och mamma.

Tråkigt som tusan. Helt bedrövligt, rentav. Timmarna efter ombokningen gick Steve Forberts ”Tonight I Feel so Far Away From Home” oavbrutet i lurarna, jag fullkomligen frossade i självömkan.

Men det lilla traumat visade sig bara vara starten på en av de mest miserabla veckorna sedan kometen slog ner i Siljan. Morgonen efter den inställda resan pajade mobiltelefonen. Mobil går inte att leva utan 2021, så trots att utgiften i det läget var lika välkommen som påssjuka i testiklarna beställde jag omedelbart en ny – och bad att få den budad med kurir, som man helt smidigt kan göra här. En dryg timme senare fick jag besked om att den var levererad. Men det var den inte alls. Den hade körts till fel adress, eller stulits. Ett dygn av demoraliserande försök att få problemet utrett följde – och sedan meddelades att ny lur skulle skickas. Men, underströk Apple, jag måste dessförinnan skicka tillbaka den första telefonen. Den som aldrig kom fram, alltså…

Nästa dag väcktes jag av beskedet att Henrik Lundqvist lägger av, varmed en gloriös era i livet är över. Framförallt för honom, men även för mig. I femton år har jag bevakat den mannen här i New York och det har inte bara varit ärofyllt och otroligt roligt; uppdraget har definierat hela min tillvaro i världens huvudstad.

Var det nog med det?

Nä.

Lördagens efterlängtade jättekonsert i Central Park avbröts på grund av åskväder, utan att sådana som Bruce Springsteen och extremt efterlängtade Paul Simon hunnit ta en ton – och så fullbordades kalaset med söndagens syndaflod på Manhattan, utlöst av orkanen Henri.

Men nu kan Gud lugna ner sig, budskapet har gått fram, jag förstår att jag framdeles måste vara en snällare och mildare människa och därmed är anti-Bjurre-veckan över.

Väl?

Per Bjurman

PLUS

Karen Jonas – Summer’s Hard For Love (Singel)

– En underbar liten sensommarserenad.

MINUS

Förra Veckan (Kort epok)

– Se texten ovan…