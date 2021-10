Nordfronts ansvarige utgivare döms för hets mot folkgrupp

Nazistsajten Nordfront, med adress i Grängesberg, har vid flera tillfällen publicerat bilder och texter med stötande karaktär. Fem av dessa bedöms, av Falu tingsrätt, var och en att utgöra yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp.

En av publiceringarna som Nordfront och Marcus Hansson döms för är en bild med texten "You can't dancing with the Jews and wondering why you're still in hell", vilket fritt översatt betyder "Du kan inte dansa med judarna och undra varför du fortfarande befinner dig i helvetet.

Utöver ovanstående publicering fälls alltså Nordfronts ansvarige utgivare, som är bosatt utanför Dalarna, för totalt fem publiceringar.

Påföljden för brotten blir villkorlig dom och 5000 kronor i böter.