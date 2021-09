Nordamerikanska revolutionen – här är Leksands historiska satsning: ”Har gjort bra reklam för Sverige”

”Svenska Leksand” sjöng klacken i gamla Isstadion i mitten av 1990-talet då både klubben och dess supportrar satte en stolthet i ett blåvitt lag som var helt blågult säsongen 1995/96, och därefter blott hade danske Jens Nielsen som utländsk import fram till millennieskiftet (å andra sidan var ”gangsingen” Nielsen redan naturaliserad mas efter alla år i Leksand och Gräv).

Säsongen 2000/01 gjorde kanadensaren Greg Parks comeback i Leksands IF, men i 00-talets början hörde finländare (som Sami Ahlberg), slovaker (som bröderna Richard och Rastislav Pavlikovsky) och tjecker (som var sju till antalet 2005/06) till de vanligaste utlandsimporterna.

15 år senare har trenden svängt västerut.

Numera är det nordamerikanska spelare som i allt högre grad befolkar svensk ishockey.

Säsongen 2000/01 fanns det exempelvis tio nordamerikanska spelare (sju från Kanada och tre från USA) i hela elitserien.

När pucken släpps i SHL på lördag återfinns 25 kanadensare och 17 amerikaner i ligan, och antalet lär precis som i fjol stiga när klubbar värvar nytt under pågående säsong.

Den nordamerikanska revolutionen i svensk hockey kan sägas ha haft sin startpunkt säsongen 2013/14 när hela 51 ”transatlanter” spelade SHL-hockey (36 kanadensare och 15 amerikaner), och nådde kanske sin kulmen 2017/18 med hela 61 (39+22) om inte kurvan vänder uppåt på nytt i framtiden.

Klart är i varje fall att Leksand inte ställt så många nordamerikaner (flest av alla SHL-lag) på isen som den här säsongen (frånsett SHL-kampanjen 2014/15 när laget åkte ur och spelaromsättningen var stor).

Det är nog många som tycker att det nog inte är så dumt ändå i Europa

LIF har dubblat antalet spelare från andra sidan Atlanten jämfört med i fjol, då Carter Camper, Matt Caito (båda USA) samt Carter Ashton (Kanada) i vinter får sällskap av amerikanen Justin Kloos samt kanadensarna Ben Thomas och Max Veronneau.

Trend eller slump, Thomas Johansson?

– Det kan vara så att fler spelare upptäckt att det går att ha en otroligt fin och bra karriär på den här sidan Atlanten också. Men det är också lite olika beroende på var man befinner sig i livet och då blir ligorna olika, säger Leksands sportchef.

– Sverige har utåt sett rykte om sig som liga att spelarna blir bättre när de kommer till SHL. Att klubbarna utvecklar spelarna och att det på så sätt kan bli en språngbräda vidare tillbaka till Nordamerika, eller till KHL och Schweiz. Vi har gjort bra reklam för Sverige de senaste åren.

I synnerhet under ”pandemisäsongen” 2020/21.

– Framför allt förra året under pandemin då många spelare fanns tillgängliga och kom till SHL. Det är nog många som tycker att det nog inte är så dumt ändå i Europa, säger Thomas Johansson.

Leksands nuvarande nordamerikaner befinner sig också på olika platser i livet och karriären. Exempelvis ville Carter Camper, 33, testa på Europa innan karriären var över och Matt Caito, 28, hade redan känt på den nordiska marknaden i finska Kookoo innan han flyttade till Dalarna. Carter Ashton, 30, såg mitt under fjolårssäsongen en chans att uppleva ett nytt land och ny liga efter flera år i KHL.

Ingen ur den ovanstående, något ålderstigna, trion lär hysa några större hopp om att en dag ta sig tillbaka till Nordamerika och NHL.

Men för de tre nyförvärven – Justin Kloos, 27, Max Veronneau, 25, och Ben Thomas, 25 – ser Carter Camper möjligheter.

– Ja, jag tror att de unga killarna som kommer till SHL ser det här som en väg tillbaka till Nordamerika och NHL. Tidigare i min karriär var känslan mer att så fort du lämnade nordamerikansk hockey så var karriären där mer eller mindre över, säger Camper och fortsätter:

– Men jag tror att under de senaste åren har flera spelare kommit till den svenska ligan, gjort det bra och fått komma tillbaka för en ny chans på NHL. Jag är uppenbarligen för gammal för det (skratt), men för yngre killar som Max, Kloos and Ben tror jag att de via spela i Europa kan återvända till Nordamerika och på så sätt förlänga sina karriärer där borta.

Men på Ben Thomas – som tillhört Stanley Cup-vinnande Tampa Bays organisation de senaste fem säsongerna men mestadels spelat för Syracuse Crunch i AHL – låter det inte som en självklarhet att Europaäventyret bara ska fungera som en språngbräda tillbaka till Nordamerika.

Eller så är han bara kanadensiskt ödmjuk i sina svar.

– Jag har varit i Tampas organisation ett tag och kände väl att jag behövde en nystart. Det var dags för det nu. Jag visste inte var jag skulle hamna, men så kom Leksand in i bilden med ett jättebra erbjudande och då blev jag väldigt peppad på tanken att få komma till Europa och Sverige, säger Ben Thomas som inte vill tänka längre fram än hans nuvarande ettårskontrakt med Leksand.

– Vi får se vad som händer i framtiden, men just nu har jag inga såna planer (att återvända). Jag har inte stakat ut exakt vad jag vill göra i min karriär. Jag vet att allt kan hända i ishockey och jag har ett öppet sinne.

Carter Camper tror att ekonomi, i vanlig ordning, också spelar in i att allt fler (och äldre) AHL-spelare börjar söka sig till Europa och SHL.

– Jag tror att det har att göra med hur AHL gör nuförtiden, de rör sig mer mot ”prospects” (unga spelare). De äldre killarna blir lite utknuffade kanske.

Hur är SHL:s rykte bland nordamerikanska spelare?

– Starkt! Svensk hockey är högt aktad där borta. Men ändå tror jag inte många inser hur svårt det är här borta och vilken nivå ligan håller. De tänker på svensk hockey och den stora isen, men de förstår nog inte hur snabbt spelet är och hur lite tid vi har på oss.

Skillnaden mellan liten rink i AHL och stor rink i SHL suddas snabbt ut av de skridskostarka spelarna i Sverige, menar Carter Camper.

– Ibland känns det faktiskt som att isen är mindre här än hemma, och det är det nog få nordamerikanska spelare som räknar med när de kommer hit.

Tävling. De är rätt hårda och så tävlar de

Pandemin är ytterligare en faktor som bidragit till att fler spelare från Kanada och USA fått upp ögonen för europeisk hockey i allmänhet och SHL i synnerhet, tror Ben Thomas.

– Jag tror att en del klubbar i AHL inte har så mycket pengar längre att erbjuda kontrakt med. För mig var det svårt att hitta ny klubb i Nordamerika och AHL efter tiden i Tampa. De (klubbarna) sajnar i regel yngre killar nuförtiden, och blir du äldre så är det svårare.

Men du är ju inte gammal...?

– Haha, nej inte i livet kanske. Men i hockeyvärlden så är jag på väg att bli det.

Vad bidrar då de nordamerikanska spelarna med till Leksand?

För ett tjugotal år sedan hade vi kanske talat om fysik och orädda busar som inte räds att kasta handskarna. Och visst, Carter Ashton är med sina 194 centimeter och 95 kilo längst och näst tyngst i laget (junioren Lian Bichsel borträknad) och fajtades så sent som i förra veckans CHL-match mot Slovan Bratislava.

Men i övrigt är ju LIF:s transatlanter rätt små lirare. Bara Oskar Lang är kortare än 175-centimeterssnidare som Carter Camper och Justin Kloos, och Matt Caito är 1.80.

Thomas Johansson pekar på en annan egenskap än just fysiken som sextetten tar med sig över Atlanten.

– Tävling. De är rätt hårda och så tävlar de.

Och så har de varandra.

– Det känns rätt häftigt att ha så många här från samma land eller åtminstone samma kontinent. Jag känner Caito och ”Ash” sen i fjol, mötte Ben häromdan och har spelat mot Kloos tidigare i min karriär. Skönt att känna den samhörigheten med flera av de killarna som också har spelat på college och kommer från liknande bakgrund som en själv, avslutar Carter Camper.

Fakta/Leksands nordamerikaner på 2000-talet

2000/01: 1 (Kanada: Greg Parks)

2001/02: 3 (Kanada: Sean Gauthier, Chris Govedaris. USA: Greg Brown)

2002/03: 4 (Kanada: Sean Gauthier, Ryan Foster, Mike Stapleton. USA: Greg Brown)

2003/04: 1 (Kanada: Mike Bales)

2004/05: 3 (Kanada: Michael Ryder, Mike Kennedy. USA: Francis Bouillon)

2005/06: 2 (Kanada: Jarrod Skalde, Mike Watt)

2006/07: 1 (Kanada: Mike Siklenka)

2007/08: 3 (Kanada: Ed Belfour, Ric Jackman. USA: Michael Ayers)

2008/09: 3 (Kanada: Ric Jackman, Kevin Doel, Eric Johansson)

2009/10: 3 (Kanada: Tom Lawson, Jean-Luc Grand-Pierre, Eric Johansson)

2010/11: 2 (Kanada: Jean-Luc Grand-Pierre, Jared Aulin)

2011/12: 1 (Kanada: Mark Hurtubise)

2012/13: 2 (Kanada: Mark Hurtubise. USA: Kevin Kapstad)

2013/14: 4 (Kanada: Matt Fornataro, Ryan Russell. USA: Kevin Kapstad, Matt Lashoff)

2014/15: 6 (Kanada: Eric Himelfarb, Ryan Russell. USA: Kevin Kapstad, Brian Connelly, Chris Connolly, Jack Connolly)

2015/16: 3 (USA: Mike Embach, Brock Montpetit, Patrick White)

2016/17: 3 (Kanada: Éric Castonguay. USA: Joe Piskula, Ben Youds)

2017/18: 4 (Kanada: Joe Piskula, Matt Carey, Alex Friesen. USA: Patrick McNally)

2018/19: 1 (USA: Kevin Schulze)

2019/20: 2 (Kanada: Spencer Abbott, Matt Carey) Philip Samuelsson?

2020/21: 3 (Kanada: Carter Ashton. USA: Matt Caito, Carter Camper)

2021/22: 6 (Kanada: Ben Thomas, Carter Ashton, Max Veronneau. USA: Matt Caito, Carter Camper, Justin Kloos)