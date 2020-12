Nominerades för ”Snabba Cash”-film – nu har Jens från Sundborn ny chans till Guldbagge

– ”Kammen växer ju!”, hälsar pappa Bo Johansson stolt hemma via telefon hemma i Sundborn.

Ljuddesignern Jens Johansson, 42, uppvuxen i Sundborn och Falun, är en av tre nominerade som kan bärga en Guldbagge av Svenska Filminstitutet den 25 januari.

Sedan många år är hemadressen Stockholm och Johansson arbetar sedan åtta år på ljud- och produktionsbolaget Chimney, kontoret finns i Gamla stan.

I arbetet med ”The Average Color of the Universe” var Johansson för ovanlighetens skull ensam ljuddesigner i produktionen. För det mesta jobbar han i team med andra för att skapa, bearbeta och mixa ihop ljud till film- och tv-serieproduktioner.

Grattis till nomineringen!

– Tack! Att bli nominerad är hedrande såklart.

Johansson Guldbaggenominerades även 2014:

– Förra gången hette filmen Snabba Cash – livet Deluxe.

Vad skulle det innebära att få vinna den här gången?

– Det vet jag inte riktigt men det innebär ett erkännande att man är bra på vad man gör.

Jens Johanssons väg till filmvärlden grundlades i Falun.

– Jag är uppvuxen i Sundborn och gick i skolan där, sen gick jag på högstadiet i Svärdsjö.

På gymnasiet blev det mediainriktning, på Lugnet.

– Man läste foto, klippning, ljud, radio, allt möjligt.

På skolan spelade de in några musikvideor och Jens spelade saxofon i kommunala musikskolan, men musiken var lite av ett sidospår.

– Jag var mer inne på att klippa film på gymnasiet. Sedan snöade jag in mer på ljud.

1998 fick han praktikplats på ljudbolaget Ljudligan i Stockholm, som gjorde ljud åt reklamfilmer och långfilmer.

– Jag var deras första praktikant. Sedan blev jag anställd.

Johansson studerade även vidare, på det som i dag heter Stockholms Dramatiska Högskola, det var en nischad högskoleutbildning på tre år.

– Ljuddesigner kallas man väl i dag, det är en del i det hela man gör, det finns inget riktigt bra ord för det man gör.

I en filmproduktion kan en person ansvara för ljudeffekter, en annan bearbeta inspelad dialog, medan en tredje mixar och sammanställer.

– När man får allt ljud från filminspelningen kan det röra sig om jättemånga ljudkanaler att sortera och välja bland.

Man ”städar” ljud, förklarar han, för att hitta rena repliker som vid inspelningstillfället inte störts av onödigt brus.

Kompositören som skapar filmmusiken bearbetar ofta sitt material själv.

– Sen mixar vi ihop allting, det kan vara 200 olika ljudkanaler.

En ljudperson gör allt det som skådespelarna gör, går alla steg, klinkar med kaffekoppen

Ibland skapar Jens Johansson ljudeffekter till en film eller serie. Det är som regel inte skådespelarnas fotsteg du hör i en filmscen, allt det där skapas efteråt och läggs på i studion.

– En ljudperson gör allt det som skådespelarna gör, går alla steg, klinkar med kaffekoppen.

Ska det låta som att någon tuggar ett äpple, kan man fixa det genom att ”joxa” med tejp som man lindat runt händerna, säger Jens.

– Eller fyll en påse med potatismjöl och kläm på den, så låter det som att man går i snö.

Hur jobbade du i The Average Color of the Universe”?

– Den har nästan ingen dialog, det är en ganska ”arty”, konstnärlig film, lite drömsk och suggestiv. Vi har ljudsatt den ganska abstrakt. Det är toner, fågelljud, nåt barn som leker.

– Jag har inte sett den på två år så jag måste fräscha upp minnet lite!

Det handlar om att skapa en känsla som regissören vill ha.

Johansson släpade bland annat in en massa grus i studion, som han sedan släppte ned på olika ytor, för att komma åt en viss känsla i samspel med bilderna av en sandstrand.

– Det var väldigt abstrakt. Jag drog ner hasigheten på inspelningen så när man lyssnar är det tio procent av original-hastigheten man hör, det blir en lite obehaglig känsla.

En kollega hemma på firman i Stockholm, Fredrik Jonsäter, är också guldbaggenominerad i samma kategori, berättar Jens, för ljudet i filmen ”Se upp för Jönssonligan”.

– Så vi är konkurrenter nu. Men han har redan vunnit en gång, så nu är det min tur!

Just nu arbetar Jens Johansson med en kommande svensk serie som släpps på Netflix i vår.

– Den handlar om gangstrar i förorten och nu är det ren dialogbearbetning jag gör. Jag har hållit på med det här hela hösten, det blir inte så mycket långfilmer längre.

– Att mixa är roligt.

Vilken är världens bäst ljudmixade film eller serie?

– Det finns många bra, men jag gillar ”Dunkirk”.

I Christopher Nolans andra världskrigsdrama, säger Jens Johansson, bidrar användningen av musiken stort till den förtätade känslan.

– Det är en krigsfilm som känns så autentisk och realistisk, musiken under hela filmen stegras, och den ligger i bakgrunden hela tiden. Se den.

När han inte jobbar spelar Johansson gärna badminton.

– Sen har jag en dotter på 1, 5 år så det blir mycket lekparker och stoj.

På grund av pandemin var det längesedan han hälsade på föräldrarna hemma i Falun.

– Senast vi sågs var här i Stockholm, utomhus.

Hur firar du jul?

– Det blir här hemma med familjen, vi åker nog inte iväg någonstans den här julen, vi får hålla oss hemma.

Fakta

Namn: Jens Johansson

Ålder: 42

Bor: Stockholm, uppvuxen i Sundborn

Aktuell: Guldbaggenominerad för bästa ljud/ljuddesign

för filmen ”The average color of the universe”