De här låtarna kommer Britney köra - och dessa hits saknas

"Piece Of Me" är en högst professionell krogshow på turné. Därmed följer den en strikt låtlista som vi troligen redan nu kan förutse. En person i Britneys band bekräftar detta.

Nej, "Piece Of Me" är just ingen traditionell konsert, där låtlistan kan kastas om och ändras från kväll till kväll. Det skvallrar den officiella Spotify-playlisten på Britney Spears konto om.

Men också sajten setlist.fm. där de senaste datumen på turnén innehåller exakt samma låtar. Showen är uppdelad i sju akter med ett extranummer (encore).

När GD pratar med Britney Spears trummis Johan Svensson bekräftar han den fasta formen.

– Lite kan det dock skilja utifrån speciella förutsättningar för vissa turnéstopp, men inte mycket. Vi har bara ändrat några gånger, säger han.

Showen som hade premiär 2013 fick en större förändring efter att den spelats några år.

– Det gjordes en större "re-vamp". Då ströks vissa låtar och andra kom till. Totalt har väl mindre förändringar skett ungefär tio gånger under åren, berättar han.

Britney har mängder av hits. Så många att det blir tydligt att för vissa uppenbara önskelåtar saknas. Vad hände med "Lucky", "Sometimes", "Radar", "I'm Not A Girl, Not Yet A Woman", "Born To Make You Happy" eller balladfavoriten "Everytime"?

– Just "Everytime" var med förr, men inte nu för att Britney tycker den är för långsam för showen helt enkelt.

Bland de andra uteblivna spåren kan vi misstänka att texten känns daterad och symboliserar en passerad era i Britneys liv. Eller att de just musikaliskt inte passar in i det höga tempot. Johan Svensson förklarar.

– Amerikanerna har ett helt annat system för hur en show görs. Vi européer vill vi gärna spela låtar exakt som de låter på skiva. I Britneys show är låtarna uppstyckade, uppsepeedade och har mängder av dansbreaks. Jag får slita som en galning bakom trumsetet.

Låtlistan som den antagligen blir i Sandviken:

Act1

BRITNEY (Intro)

Work Bitch

Play Video

Womanizer

Break the Ice / Piece of Me

Act 2

Darkness (Interlude)

...Baby One More Time / Oops!... I Did It Again

Act 3

If I'm Dancing (Video Interlude)

Me Against the Music

Gimme More

Clumsy / Change Your Mind (No Seas Cortes)

Act 4

Scream & Shout (Interlude)

Boys

(‘Scream & Shout’ Interlude)

Do You Wanna Come Over?

Work It / Get Ur Freak On / WTF

(Dance Interlude)

Act 5

Get Naked (I Got a Plan) (Interlude)

I'm A Slave 4 U

(‘Sexyback’ Remix, innehåller element från ‘Walk It Talk It’)

Make Me...

Freakshow

Do Somethin'

Act 6

Magic Circus (Interlude)

Circus

If U Seek Amy

Breathe on Me

Slumber Party

Touch of My Hand

Act 7

Jungle Fever (Interlude)

Toxic

Stronger / (You Drive Me) Crazy

Extranummer:

Till the World Ends