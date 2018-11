Här är artisterna som tävlar i Melodifestivalens deltävling i Leksand

Här är låtarna som tävlar i Leksand nästa år:

"Habibi" med Dolly Style

"Låt skiten brinna" med Martin Stenmarck

"Norrsken" med Jon Henrik Fjällgren

"Om igen" med Omar Rudberg

"Somebody wants" med The lovers of Valdaro

"Victorius" med Lina Hedlund

"Who I am" med Rebecka Carlsson

Båda Dolly Style och Jon Henrik Fjällgren tävlar i Melodifestivalen för tredje gången medan Omar Rudberg tävlar för första gången som soloartist. The Lovers of Valdaro har tagit sig in till Melodifestivalen genom att vinna P4 Nästa i år.

Melodifestivalen kommer till Leksand för fjärde gången och det är deltävling 3 som äger rum i Tegera Arena i Leksand den 16 februari 2019. Finalen sker den 9 mars i Globen i Stockholm. I år leds Melodifestivalen av artisterna Eric Saade och Sarah Dawn Finer samt komikerna Kodjo Akolor och Marika Carlsson.