"Game of thrones"-konsert intar Globen

Tillsammans med solister, kör, orkester och avancerad visuell teknik får publiken HBO:s hyllade fantasyserie från början till dess nuvarande slut via musiksatta nyckelscener i "Game of thrones - live concert experience".

Vi försöker få med alla höjdpunkter från serien. Det är som en enda sammanfattning - eller en två timmar lång trailer för nästa säsong, säger Ramin Djawadi.

Flöjtförbud

I den över 60 personer stora orkestern ingår bland annat sex cellister. Det var nämligen cellon som fick bli seriens musikstjärna när man i ett tidigt skede förbjöd användandet av flöjt.

Det kändes viktigt att musiken skulle vara samtida och inte låta som någonting som redan har gjorts flera gånger. Därför bestämde vi oss för att hålla oss borta från flöjter, som lätt gör att man tänker på medeltiden, berättar Djawadi och tillägger:

Den begränsningen fick mig att tänka annorlunda och fundera på hur vi ska definiera vår serie.

Fel låt på fel plats

När man talar om musiken "Game of thrones" är det många som enbart tänker på den studsande introlåten, vilket är ett bra betyg enligt dess skapare. Det betyder att den musik som vävts in i serien smälter samman med berättandet. Och ibland är det nästan som att den spelar en egen roll.

I den tredje säsongens näst sista avsnitt "The rains of Castamere", mer känt som "The red wedding", närvarar delar av familjen Stark vid Edmure Tullys bröllop, där stämningen inledningsvis är på topp.

Men plötsligt börjar musikerna spela motståndarfamiljen Lannisters segersång.

Man förstår direkt att någonting är fel. Det är fel låt på fel plats, någonting är fel. På så vis kan musik spela en viktig roll i berättande, säger Ramin Djawadi.

Musiken bär handlingen

Även i den sjätte säsongens säsongsavslutning får musiken spela en av de viktigaste rollerna. Det har det blivit dags för rättegången mot Loras Tyrell och Cersei Lannister, men den sistnämnda infinner sig inte i templet där rättvisan ska skipas.

Ett varsamt pianospel rullar utan att aldrig riktigt klinga av när man börjar inse att vad som ska hända är långt mer dramatiskt än en domstolsförhandling. Ett avgörande knivhugg understryks med hjälp av en stressad stråke och en barnkör. Och sedan tystnad.

Det är nästan ingen dialog alls utan musiken får bära handlingen.

Hemlighetsmakeri

Ramin Djawadi ser fram emot Europadelen av sin turné och vad som kommer att bli hans första Sverigebesök. Men han längtar också efter tv-seriens sista säsong.

Han hävdar dock att han inte vet något om handlingen än, då han brukar skriva musiken efter det att avsnitten är klara.

Precis som alla andra vet jag absolut ingenting än.