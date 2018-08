TV för regniga dagar: 3 filmer och 4 tv-serier du borde se i sommar

Om du bara ska se en film

► "Min pappa Tony Erdmann" i regi av Maren Ade

Det här är en film om en frostig far-dotter-relation som är lika delar varm som absurd. Den handlar om Winfried som åker på en överraskningsresa till landet där hans dotter jobbar. Väl där bestämmer han sig dock för att det är dags att ta tag i deras relation, och han är beredd att gå över vissa gränser för att göra det, som att utge sig för att vara livsstilscoachen Toni Erdmann och nästla sig in i hennes liv, bland hennes affärsbekanta. Trots den skruvade humorn tappar filmen inte i trovärdighet – men räkna med att både tappa hakan, skratta högt och om du är blödig - gråta en skvätt.

Par i film

► "En fantastisk kvinna" i regi av Sebastián Lelio + "The square" i regi av Ruben Östlund

Båda var nominerade i kategorin årets bästa icke-engelskspråkiga film på Oscarsgalan 2018. Vårat svenska bidrag av Ruben Östlund fick dock se sig besegrad av den chilenska filmen "En fantastisk kvinna" om transkvinnan Marina som blir trakasserad av sin mycket äldre pojkväns ex-fru och barn när han plötsligt avlider. Därmed fick "The square" nöja sig med utmärkelsen Guldpalmen på Filmfestivalen i Cannes. Östlunds film är svår att sammanfatta i några korta meningar, men det är ett sorts socialt experiment som utspelar sig i Stockholms konstvärld där mediedrev, ängslighet, fördomar och tillit blir teman som tänjs och skärskådas.

Triss i film

► "Saknaden" i regi av Andrey Zvyagintsev + "Jimmie" i regi av Jesper Ganslandt + "Utan nåd" i regi av Fatih Akin

Gemensamt för de här tre filmerna är det nattsvarta, den skärande smärtan som gör ont hela vägen från skärmen in i ens eget väsen, den som kommer när det handlar om utsatta barn. I "Utan nåd" får vi följa Katja som hänfaller åt hämnd efter att hennes man och lilla son mördas i ett hatbrott. I "Jimmie" är det flyktens terror som skildras. Jesper Ganslandt och hans son spelar själva huvudrollerna som tvingas fly Sverige när kriget kommer. Det uppenbara och omvända narrativet kan tyckas enkelt och något sliskigt – behöver vi se blonda och blåögda på flykt för att beröras av flyktingen? – men det kan inte hjälpas, när den lilla ryggtavlan som tvingas korsa Europa pryds av en röd Kånken är det i min egen garderob helvetet startat. Den sista filmen, ryska "Saknaden", är kanske mörkast av dem alla: Föräldrarna ska skilja sig och under ett gräl kommer det fram att ingen av dem vill ha det gemensamma barnet, tolvåriga sonen Alyosha, som förstås hör grälet. Alyosha försvinner, men det dröjer innan föräldrarna ens märker att han är borta och det dröjer ytterligare lite till innan de gör något åt det.

Miniserier

► "Big little lies" på HBO, skriven av David E. Kelley: 1 säsong

Den här stjärnspäckade serien (Nicole Kidman, Reese Witherspoon och Alexander Skarsgård för att nämna några) baseras på Liane Moriaritys novell med samma namn från 2014. Den handlar om de rika, de vackra och de lyckade familjerna i Monterey söder om San Francisco. Men under ytan döljer det sig förstås en hel del skräp och redan från start får tittaren veta att ett mord har skett innan man sedan flyttas bakåt, till veckorna innan mordet. Pengar, vänskap, avundsjuka, omöjliga ideal, starka kvinnor, utsatta kvinnor, galna kvinnor, karikatyriska kvinnor gestaltas om vartannat och serien pendlar mellan drama, komedi och thriller. Nu planeras säsong 2 och där ansluter Meryl Streep till den redan namnkunniga ensemblen.

Räcker ett tag

► "Master of none" på Netflix, skapad av Aziz Ansari och Alan Yang: 2 säsonger

Den här serien är visserligen ett par år gammal men den är värd att lyfta ändå. Skaparen och komikern Aziz Ansari spelar själv huvudrollen, Dev, i serien som utspelar sig (till mestadels) i New York där vi får följa honom och hans närmaste krets i deras neurotiska men charmiga relationer och taffliga karriärer. Serien har hyllats för att den breddar perspektiven genom att vara något så ovanligt i västvärlden som en serie där en (och ibland två, och ibland tre) indisk kille spelar huvudrollen – killen som får kyssa tjejen, ha sex i tv och vara smart. Inget kan vara viktigare, men njutningen med serien ligger ändå i den absurda men varma humorn som får mig att tänka på Seinfeld.

Räcker länge...

► "Orange is the new black" på Netflix, skapad av Jenji Kohan: 5 säsonger

I sommar släpps säsong 6 av "Orange is the new black", till en början baserad på boken med samma namn av Piper Kerman. Serien utspelar sig på insidan av ett kvinnofängelse i USA och huvudperson är Piper Chapman, spelad av Taylor Schilling, men det suddas ut alltefter säsongerna fortlöper och snart har flera av kvinnorna i fängelset lika stora roller. Serien är en salig blandning mellan komedi, drama och knivskarp samhällskritik. Fem säsonger innebär, som alltid, att den har sina upp- och nedgångar och någonstans i mitten var jag nära att tappa intresset. Men de två senaste säsongerna har varit lysande! Allra mest uppfriskande är det att se kvinnor få ta så stor plats. För ovanlighetens skull ges de utrymme att vara roliga och smarta men framför allt auktoritära, elaka, fula och självsäkra (på gränsen till narcissistiska) – ja, hela spektrat av vad en människa kan vara.

Bubblare...

► "River" på Netflix, skapad av Abi Morgan med Stellan Skarsgård: 1 säsong

Den här serien är visserligen från 2015, men jag avundas er som inte har sett den än – det är en riktig karamell! Endast Stellan Skarsgårds skådespelarinsats är väl värd tiden men det här är också en otroligt bra story. Den handlar om polisen John River som å ena sidan är en sjujäkla cop men å andra sidan lever till hälften med de döda.