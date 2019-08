Njutbar sommarjazz på Hammarbacken

Traditionsenligt anordnades för tionde året i rad sommarjazz vid lunchtid på Hammarbacken, Ludvika.

INSÄNT I regi av jazzklubben och ABF kom cirka 230 besökare. Trots ett tveksamt väder på morgonen och en stängd servering blev det mycket lyckat.

Kjell Berglund ledde en väl samspelt trio. På kontrabas gav Åke Gullberg en stabil rytm tillsammans med inspirerande spel från Totti Allard på gitarr. Kjell hade som vanligt plockat fram både sin lyriska och sprakande trumpet.

Låtvalet var perfekt med en höjdpunkt i The Mohican and the Great Spirit. Trion lyckades skapa en suggestiv rytm som bidrog till ett lyckat framförande. I den närmast intima atmosfären passade balladen Mother Love in perfekt.

Som avslutning utdelades Lennart Wikströms stipendium till två begåvade ungdomar: Fabian Erkelius på piano och Dag Weibel på gitarr. Tillsammans med trion fick de två stipendiaterna till en snygg avrundning på konserten.