Nio döda i flygkrasch i Örebro: ”Bottenlös sorg och tragedi”

Natten mot fredag pågick ännu arbetet vid flygplatsen i Örebro efter den svåra kraschen på torsdagskvällen.

– Jag har svårt att tänka mig att vi kommer att lämna den här platsen under det närmsta dygnet, säger Helena Gullberg, stabschef i Örebro kommun, som samordnar kommunens krisstöd till de drabbade.

Strax före halv två på natten bekräftade polisen att samtliga ombord omkommit, och meddelade att man inte kommer att ge några fler detaljer om olyckan under natten.

– Det är bara en bottenlös sorg och tragedi. Man önskar att man kunde göra mer för de inblandade, säger Helena Gullberg.

Rökpelare

Fallskärmshopparflyget havererade strax efter start vid klockan 19.20 på torsdagskvällen och fattade därefter eld.

På flygplatsens parkeringsplats sitter Stickan. Han jobbar som plåtslagare i en hangar på flygplatsen, eller nitapa, som det kallas när man jobbar med flygplan, förklarar han.

– Det blev plötsligt livat utanför. Vi gick ut och möttes av många frustrerade människor som höll händerna över huvudet.

– En rökpelare steg upp omkring en kilometer därifrån. Inte långt senare var ett stort pådrag på plats med brandbilar, poliser och ambulanser på plats, berättar Stickan.

Det blir en tung dag på jobbet i morgon, konstaterar han.

Många anhöriga och medlemmar i den lokala fallskärmsklubben samlades under kvällen bakom polisavspärrningarna vid flygklubbens lokaler.

– Det är en lokal föreningsverksamhet som har drabbats av en väldigt stor olycka. Det är ett chocktillstånd som uppstår, säger kommunstyrelsens ordförande Kenneth Handberg (S), på plats vid haveriområdet.

Präster i tjänst

Kommunens viktigaste uppgift är att samordna stödet till de anhöriga, säger han. Men kommunen försöker också att få sig en helhetsbild av vad som sker.

– Vi försöker samordna informationen och vilka insatser som görs med polisen och räddningstjänsten, så att ingenting faller mellan stolarna i ett sådant här läge, säger Handberg.

Svenska kyrkan i Örebro kommer att ha åtminstone en kyrka öppen, med präst och diakon på plats, från klockan 9 på fredagen. Hittills är det beslutat att S:t Nicolai kyrka i centrala Örebro tar emot besökare som söker stöd med anledning av olyckan.

Svenska kyrkan har också flera präster på plats ute vid flygplatsen i natt.

– Det är ett tungt uppdrag, absolut, men det var flera av våra erfarna präster som åkte ut för att finnas där för de anhöriga. Det finns säkert också personal ute vid flygplatsen som mår dåligt i den här situationen, säger Eva-Marie Lennartsson, personalchef i Örebro pastorat.

Haveriutredning

Statens haverikommission kallade ut två utredare till nedslagsplatsen under olyckskvällen.

– Just nu är det ren faktainsamling som gäller, vi har checklistor att följa och kommer att jobba på med att samla in så mycket fakta som möjligt, säger Johan Nikolao, haveriutredare på Statens haverikommission.

Enligt Anna Oscarson, kommunikationsansvarig på Svenska fallskärmsförbundet, var planet av modell DHC-2 turbo beaver.

– Örebro fallskärmsklubb hade hyrt in det från Skåne. Vanligtvis hoppar man mest fallskärm på helgerna, men nu hade de hyrt in ett plan för att hoppa mer intensivt under hela veckan, säger hon.

Paralleller med Umeå-olycka

Flygsäkerhetsexperten Hans Kjäll drar paralleller till olyckan i Umeå 2019, då samtliga nio personer i ett fallskärmsflygplan omkom.

– Det är knappt två år sedan. Man kan undra varför ett sådant här haveri sker igen. Det är många människoliv vi pratar om, flera anhöriga som drabbas, säger han.

Flygplanen som användes i Umeå och i Örebro var båda turbindrivna.

– Det är en beprövad konstruktion med en beprövad motor, säger Hans Kjäll, som inte ser några särskilda problem med flygplansmodellen.

Men det är fortfarande för tidigt för att säga något mer om vad som kan ha orsakat kraschen. En preliminär rapport om händelseförloppet kan komma om ungefär en månad, därefter kommer det troligtvis att dröja mellan sex och tolv månader innan den fullständiga slutrapporten är klar, enligt Hans Kjäll.

Löfven: Sorg och bestörtning

Statsminister Stefan Löfven skriver i ett uttalande till TT att regeringen står i tät kontakt med berörda myndigheter:

"Det är med stor sorg och bestörtning jag i kväll har tagit del av de tragiska uppgifterna om flygkraschen i Örebro."

"Jag tänker på de drabbade, på deras familjer samt nära och kära i denna mycket svåra stund. Jag vill uttrycka mitt djupaste deltagande i deras sorg", skriver Löfven.

Susanna Persson Öste/TT

Jonas Grönvik/TT