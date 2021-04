NHL-scouten hyllar Leksandstalangen: "Han är gjord av rätta virket"

Efter att fullkomligt exploderat under 2020 där Emil Heineman stod noterad för 41 poäng på 29 matcher i J20, fördelat på 26 mål och 15 assist så har 19-åringen följt upp med en fantastiskt bra säsong i Leksands IF a-lag, vilket har gett ett eko i hockeyvärlden.

Ett lag som hört ekot är NHL-laget Calgary Flames, som trejdade till sig rättigheterna för Emil Heineman från Florida Panthers den 12 april – mitt under brinnande slutspel mot Örebro.

Calgary Flames har två svenska scouter. Det är legendaren Håkan Loob och Bobbie Hagelin. Enligt kanadensisk press så ville Bobbie Hagelin välja Emil Heineman i draften 2020. Men när det var deras tur i andrarundan så hade Florida Panthers redan plockat honom.

– Ja, det stämmer bra det. Han exploderade under sitt draftår. Tidigare har han gått lite under radarn. Det är aldrig för sent eftersom alla utvecklas olika, säger Bobbie Hagelin.

Du måste ha blivit glad när Calgary valde att trejda till sig hans rättigheter?

– Ja, så klart blev jag glad för organisationen. Jag satt med en del i mötena kring övergångsdeadline och hans namn kom upp. Då sa jag att jag trodde stenhårt på honom. Han har kvaliteterna för att bli en NHL-spelare. Vi tror på honom men vi har ingen brådska.

Det händer ofta saker när han är på isen

Emil Heineman är en mångsidig hockeyspelare men har sina främsta styrkor i anfallszonen.

– Han är en spelare som gör rätt för sig, kommer till jobbet varje dag och gör de små grejerna för att bli någon procent bättre varje dag. Det måste komma naturligt och det ser vi hos Emil. Han beter sig som en vinnare, säger Hagelin och fortsätter:

– Han är explosiv, har bra balans, orädd, bra instinkt. Gjord av rätt virke, helt enkelt. Det är en spelare som klarar av att spela i högt tempo och gör bra saker i den farten. Det är många bra detaljer i spelet som han gör. Det händer ofta saker när han är på isen.

Säsongen har dock inte varit spikrak för Leksandssonen.

Han ådrog sig en hjärnskakning i december som höll honom borta från spel i nio matcher och hans medverkan i Junior-VM var i fara. Men han gjorde sedan comeback lagom till Junior-VM där han gjorde ett mål på fem matcher.

När han senare kom tillbaka till Leksand så avslutade han säsongen i lagets förstakedja – och imponerade.

När säsongen slutade så stannade han på tretton poäng (7+6) på 43 matcher. Något som har imponerat på hockeyvärlden.

– Det har varit kul att se hans utveckling under säsongen. Emil har bevisat att han klarar av att spela på en hög nivå och fortsätta producera. Särskilt när han fick chansen i förstakedjan och spela med spelare som Marek Hrivik, Peter Cehlarik och Carter Camper. Han föll inte bort där, utan fortsatte spela sitt spel och kunde hantera det. Han blev inte passiv på något sätt. Han var istället med och ledde laget.

Är han redo för Nordamerika redan nu?

– Det är så klart inte jag som bestämmer något i frågan. Men ur min synvinkel så skulle han må bra av att stanna i Leksand ett år till. Hela föreningen har lyfts sig ett snäpp och det verkar vara en bra miljö att fortsätta utvecklas i. Jag tror att han är tillräckligt bra för en större roll i Sverige. Sedan är det alltid upp till honom, säger Bobbie Hagelin avslutningsvis.