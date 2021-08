NHL-meriterad back aktuell för Leksand: ”Har ett utrymme”

MISSA INTE: Glädjebeskedet till Leksandsfansen – vi livesänder hockeyfesten i Strömstad

Leksands IF har sedan en tid varit på jakt efter en back in i truppen, och när Johan Fransson skadade sig i början av augusti, intensifierades den jakten. Laget har tittat på flera potentiella spelare, kunde Thomas Johansson bekräfta för Sporten under förra veckan.

– Först och främst så letar vi fortfarande efter en back, sedan får vi hantera det därifrån. Vi vet fortfarande inte hur länge Johan Fransson blir borta så på sikt så kommer vi troligtvis vilja, eller behöva, lyfta in en till. Det är där vi befinner oss i dagsläget, säger han.

Flera namn från NHL har uppgetts aktuella för klubben, och på måndagen skriver Expressen att ett nytt namn dykt upp. Ben Thomas, senast i Tampa Bay Lightnings organisation, är enligt tidningen i förhandlingar med klubben.

– Det finns en kontakt där vi kollat vad han tänker och i vilket läge han befinner sig, men den typen av kontakt har vi med flera backar, säger Thomas ”Tjomme” Johansson till Expressen.

Ben Thomas spelade under förra säsongen fem NHL-matcher med Tampa, men gjorde merparten av säsongen med AHL-laget Syracuse Crunch, där han tidigare spenderat fem raka säsonger.

Tidigare har det varit aktuellt att plocka in åtminstone en ny back i klubben, men "Tjomme" säger vidare till Expressen att de nu tittar på att ta in två backar.

– Det är grundtanken, men vi kommer inte slänga oss över första bästa. Dyker rätt spelare upp har vi ett utrymme.