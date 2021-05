NHL-legendarerna sluter upp bakom Isak: "Jätteviktigt eftersom jag älskar hockey"

LÄS ÄVEN: Isföreningarna svarar på kommunens halluträkning: "Vi är inte ute efter någon OS-arena"

Frågan om isytorna vid Lugnet har länge varit på tapeten. Ishallen i Lugnet tvingades stänga helt 2014 för renovering efter flera år av mögelproblem. Falu BS bandys rop på hjälp att hänga med i utvecklingen har höjts i takt med att vintrarna blivit mildare och bandyplanen allt mer svårspelad.

Därför höjde nio aktiva föreningar vars verksamhet bedrivs på is gemensamt sina röster under senvintern om en kombinerad hockey-, bandy-, skridsko- och curlinghall under projektnamnet Isak, Isytor under tak.

Nu får föreningarna stöd från två av stadens största hockeyprofiler genom tiderna.

– Det är jätteviktigt eftersom jag älskar hockey. Jag tänker på den historia som hockeyn har med alla talanger från Falun. Jag tänker också på att Lugnet är en bra anläggning men som blir ännu bättre med det här komplementet. Det handlar även om bandy, konståkning, curling och fartskrinnare, säger Anders Kallur, och fortsätter:

– Vintrarna kommer bara att bli mildare. Konstfrusna isytor under tak är ett måste om det ska fortsätta produceras duktiga isartister från Falun. Svenska Ishockeyförbundet har redan börjat lägga läger i Falun, kan Falun hänga med i utvecklingen kan det bli ännu mera.

– Sedan är det inte bara isföreningarna som kan dra nytta av den här satsningen. Även skidåkningen och andra stora evenemang kan utnyttja ytorna, säger han.

Tomas Jonsson är inne på samma spår.

– Kan jag bidra till något som behövs är det självklart för mig att ställa upp. Det här är en förutsättning för att unga pojkar och flickor och parasportare ska kunna utvecklas. Vi inom hockeyn jobbar för att få fram mera talanger och bli ett division 1-lag igen, säger han, och utvecklar:

– Det har varit några tuffa år med konkurs och allt, men nu är det en realistisk målsättning och allt sköts ordentligt.

– Sedan måste det till ett tak för bandyn. Falun är en bandystad och det har länge varit den största sporten. Överhuvudtaget finns en historik om Falun som en bra idrottsstad. Den här satsningen är en förutsättning för att Falun ska fortsätta vara det när det handlar om issporter, säger Jonsson.

Faluklubbarna som står enade bakom projektet är: Falu IF Ishockey, Falu Konståkningsklubb, Falu Curling klubb, Dala Active Skaters, Falu BS Bandy, Grycksbo IF BK Bandy, Liljans SK Bandy, Lingheds IF Bandy och Karlsbyhedens IK Bandy.