NATTENS NYHETER: Väg stängdes av vid trafikolycka • Strömavbrott berörde cirka 200 hushåll

Nattens nyheter

Strömavbrott i Rättvik och Orsa orsakades av nedfallet träd – drygt 200 Elleviokunder påverkades. Vid 21.30-tiden under nyårsdagskvällen slocknade elen för 201 Elleviokunder i delar av Rättvik och Orsa kommun. Strax efter midnatt hade samtliga kunder återfått strömmen.

Trafikolycka på riksväg 70 i höjd med Romme – väg stängdes av. Under natten mot lördag inträffade en trafikolycka på riksväg 70 strax söder om Romme. En bil hade hamnat i diket. Under bärgningsarbetet var vägen avstängd, men kunde öppnas upp för trafik igen efter strax under en timme.

