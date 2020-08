NATTENS NYHETER: Ung man omkom i trafikolycka norr om Orsa – tre personer skadade

Nattens nyheter

Ung man omkom i svår frontalkrock på E45 norr om Orsa – tre personer skadade. En frontalkrock mellan två personbilar inträffade på väg E45 norr om Orsa i närheten av Höghed på måndagskvällen. Fyra personer fördes till sjukhus.

Sport

Svenskt rekord av No Doubt. FÄRJESTAD. Emilia Leo fick åka fort bakom egenuppfödde No Douglas när man vann ett försök till korta E3-finalen vid tävlingarna på Färjestad under måndagskvällen.

