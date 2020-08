NATTENS NYHETER: Två pojkar gripna för inbrott i cykelaffär • Förlust för Brage

Nattens nyheter

Inbrott i cykelaffär under natten – två pojkar gripna. Under natten mot lördag bröt sig två minderåriga pojkar sig in i en cykelaffär i Säter. Båda greps under natten och överlämnades till respektive målsman.

Sport

Sen forcering räckte inte för Brage – förlust mot formsvagt Västerås. Västerås SK hade fyra raka förluster inför matchen. Brage kom med en imponerande insats mot Trelleborg i ryggen. Men det var hemmalaget VSK som tog tre poäng, efter seger med 2–1. "Vi har jättemånga chanser och vi borde ha fått i någon till", sade Brages Anton Lundin till Dplay efter matchen.

