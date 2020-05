NATTENS NYHETER: Två olyckor – två till sjukhus • Explosion på villagata • Het valborg för räddningstjänsten – bränder på flera håll

Nattens nyheter

Olycka på E16 utanför Borlänge – en person till sjukhus. En bilist körde i diket vid Trafikplats Ornäs på E16, nordöst om Borlänge. Mannen fördes till sjukhus med ambulans och är misstänkt för rattfylleri.

Två personbilar i krock utanför Malung – rattfylleri misstänks. Räddningspersonal larmades till en trafikolycka på Tällbyvägen strax före klockan 02. En person fördes till sjukhus med oklart skadeläge.

Man misstänks för rattfylleri – körde in i träd framför polispatrull. Under natten fick polisen tips om att en misstänkt alkoholpåverkad bilist färdades på vägarna i Älvdalens kommun. Ett sökande efter bilen inleddes och när polispatrull hade fått syn på fordonet körde mannen av vägen och in i ett träd.

Singelolycka i Falun – bilist körde in i träd. En personbil körde in i ett träd på Korsnäsvägen i Falun under natten mot fredag. En person fördes till sjukhus med ambulans.

Gasolbrännare exploderade på villagata i Ludvika. En gasolbrännare ska ha exploderat vid ett bostadshus i Ludvika efter midnatt mot fredag.

Utryckning till mindre brand i terrängen nära Mora. På torsdagskvällen larmades räddningstjänsten om brand i terrängen i Harbacken, Färnäs.

Majbrasa i Falun utom kontroll – elden spred sig till träd. Någon form av brasa ska ha spridit sig till träd i Stennäset i Falun sent på valborgskvällen

Bilist körde in i brasa men hann ut innan bilen tog eld. En olycka inträffade i Rättvik sent på valborgskvällen när en bilist körde in i en brasa. Bilen totalförstördes.

Brandkåren bekämpade större gräsbrand utanför Mora. Brandkåren larmades till en gräsbrand utanför Vika på valborgsmässoaftonen. Det handlade om en eldning som spridit sig och branden var ett par hundra kvadratmeter stor.

Ha en trevlig dag!

Tipsa oss: Har du ett nyhetstips, eller vill komma i kontakt med DT? Tipsa oss här, ring 023-936 82 eller mejla tips@dt.se.

Ladda ner våra appar – och få senaste nytt direkt i din mobil: DT.se • E-tidningen Falu-kuriren • E-tidningen Nya Ludvika Tidning • E-tidningen Borlänge Tidning • E-tidningen Södra Dalarnes Tidning

Följ oss på sociala medier: Facebook • Twitter