NATTENS NYHETER: Två män gripna – båda misstänks för misshandel • Personbil i lågor • Förråd övertänt i Älvdalen

Nattens nyheter

Man gripen efter att ha misshandlat sin sambo. Polisen grep under tisdagskvällen en man som misstänks ha misshandlat sin sambo.

Personbil brann i Borlänge – släcktes av ägaren. Vid 03.30 natten mot onsdag larmades SOS Alarm om en brinnande personbil på Masmästarplan i Borlänge. "När räddningstjänsten kommer fram så har ägaren släckt ner det mesta själv", säger Ola Åström, teamledare på SOS Alarm.

Man gripen efter misshandel. Sent under tisdagskvällen larmades polisen till en adress i Borlänge där en man i 30-årsåldern bland annat ska ha misshandlat en jämnårig kvinna. "Han har även slagit sönder sin egen lägenhet", säger Peter Persson, vakthavande befäl hos polisen.

Mindre förråd övertänt – räddningstjänst arbetar med släckningsarbete. Klockan 04.22 under natten mot onsdag började ett mindre förråd strax norr om Heden av oklar anledning brinna. När räddningstjänsten kom fram var byggnaden övertänd. "De arbetar just nu med att förhindra spridning", säger Ola Åström, teamledare på SOS Alarm, vid 05.40-tiden under onsdagsmorgonen.

Sport

Leksand nollade – när de förlorade elfte (!) raka matchen. Leksands IF mardrömssvit fortsätter, puckarna studsar inte deras väg. Hemmamatchen mot Modo blev elfte raka förlusten. "Det är surt", säger Wilma Johansson efter 0–3 förlusten.

