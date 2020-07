NATTENS NYHETER: Trafikolycka på riksväg 70 i höjd med Avesta – fordon åkte in i mitträcke

Nattens nyheter

Fordon åkte in i mitträcke på riksväg 70 – blev skräpigt på vägen. SOS larmades vid 23.31 under söndagskvällen om en trafikolycka på riksväg 70 i höjd med Avesta. Ett fordon har kört in i mitträcket.

Sport

Bågefeldt: "Det mest imponerande Brage jag sett under Saarenpää-eran". Tretton inspelade poäng på de senaste fem matcherna. Jag ställer mig frågan; har Brage imponerat lika mycket i någon tidigare säsongsstart under den framgångsrika Saarenpää-eran som nu är inne på sitt tredje år?

