NATTENS NYHETER: Tjuvar tagna på bar gärning i Smedjebacken • Bilist mejade ner stolpe vid Kupolen

Nattens nyheter

Två inbrottstjuvar gripna i Smedjebacken – granne larmade polisen. Under natten mot onsdagen såg en person i Smedjebackens kommun att två personer gjorde inbrott i grannens förråd. Polisen kunde en stund senare gripa inbrottstjuvarna när de var på väg ifrån platsen.

Krock vid Kupolen – bil körde in i stolpe. En trafikolycka inträffade under tisdagskvällen på riksväg 50, nära Backarondellen vid Kupolen i Borlänge. Det var en bil som körde in i en stolpe. Fyra personer var inblandade. Ingen behövde föras till sjukhus.

Falun kan vinna tävling i godast kranvatten – med vatten från Borlänge. Falun tävlar på onsdag om priset Sveriges godaste kranvatten och chansen finns att återupprepa bedriften från 2010. Men Borlänge, där vattnet ursprungligen kommer ifrån, gick inte vidare.

