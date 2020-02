NATTENS NYHETER: Taxibil krockade mot ett hus • Slog sönder exets lägenhet

Nattens nyheter

Bildspecial: Miriam Bryant mötte kärlek i Falun: "Hon har en häftig röst och gör sin grej". Miriam Bryant kommer in i på scenen i rött ljus och möter kärlek i Falun. Runt 1400 personer vill se och höra henne.

En Taxibil körde in i hus i Borlänge – misstänkt vårdslöshet. Räddningstjänsten larmades under natten mot söndag till Paradiset-Nygårdarna i Borlänge efter att en taxi kört in i ett hus.

Man slog sönder exets lägenhet – gripen för skadegörelse och olaga hot. Vid 01.30-tiden larmades polisen till ett lägenhetsbråk i Borlänge. En man i 45-årsåldern greps och misstänks nu för flera brott.

Klubbikonens känslor efter IBF Faluns känslofyllda hyllning: "Jag kommer aldrig glömma det här". Att IBF Falun körde över Helsingborg blev bara en bonus. Den här matchdagen tillägnades helt och hållet klubblegendaren Jonas Adriansson, som blev tagen av uppmärksamheten.

