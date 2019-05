NATTENS NYHETER: Svår bärgning efter lastbilsolycka på väg 50 – vägen avstängd • Filmade lodjur som vilade på tomten

Nattens nyheter

Riksväg 50 avstängd under bärgningsarbete – lastbil med släp hamnade på sidan i diket. En lastbil med släp hamnade i diket längs riksväg 50 utanför Ludvika sent på måndagskvällen. Vägen är avstängd i båda riktning under natten, då lastbilen bärgas.

Här ligger lodjuret och vilar på Nicklas tomt: "Lite chockartat". Nicklas Bäcke och hans fru fick vara med om en ovanlig upplevelse när de kollade film på söndag kväll. Plötsligt ser de ett lodjur ligga och vila ute på tomten.

– Det var med skräckblandad förtjusning. Det är ju vackra djur att se på men vi får hoppas att det var en engångsföreteelse, säger Nicklas.

Morgonens toppnyhet

Han är polisen som granskar övergreppsbilder varje dag: "När det är som värst orkar man inte". Det de allra flesta vill undvika till varje pris är hans arbetsuppgift att bedöma. Fredrik Buller är utredaren som dag ut och dag in måste bevittna sexuella övergrepp på barn.

– Du kan aldrig förbereda dig på vad du kommer få se, säger han.

Sport

Bildextra från folkfesten kring Blodomloppet – hitta dig själv i minglet. Vi var på plats när Blodomloppet ägde rum vid Sportfältet i Borlänge på måndagskvällen.

Tipsa oss

