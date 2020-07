NATTENS NYHETER: Stopp rådde på riksväg 70 efter olycka • Räddningstjänsten släckte brand på bryggeri

Nattens nyheter

Singelolycka utanför Säter – bilist körde in i vajerräcke. Sent på kvällen larmades räddningstjänst och ambulans till en trafikolycka på riksväg 70. Enligt Trafikverket var det stopp i trafiken i södergående riktning under räddningsarbetet.

Lastbil i Borlänge tappade höbalar – valde att inte slå larm. Under kvällen tappade en lastbil flera höbalar längs med riksväg 70 i Borlänge. Trots det valde föraren att inte slå larm.

Brand på Spendrups släckt: "Brann med öppna lågor". På torsdagskvällen larmades räddningstjänsten till en brand i en silo vid Spendrups i Grängesberg. Där ska det till en början ha brunnit med öppna lågor.

Sport

UPPGIFTER: Brages anfallsstjärna på väg till allsvenska jätten – sportchefen: "Inga kommentarer". Enligt uppgifter ska Christian Kouakou vara på väg till allsvenska storklubben IFK Göteborg. Brageanfallaren ska ha genomgått en läkarundersökning under torsdagen. "Jag har inga kommentarer i nuläget", säger Brages sportchef Ola Lundin till Sporten.

Avestasonen Aspgren trea när Jacob Thorssell försvarade SM-guldet – ingen Masarna-förare i final. Jacob Thorssell upprepade bedriften från ifjol och vann SM-guldet 2020. Han tog hem grundomgångarna och vann sedan finalheatet före Oliver Berntzon och Avestasonen Pontus Aspgren. Ingen av Masarnas förare tog sig till final.

