NATTENS NYHETER: Riksväg 50 blockerades efter singelolycka • Strömavbrott hos boende i Ludvika och Avesta

Nattens nyheter

Försvunnen bärplockare norr om Malung: "Har man gjort iakttagelser får man gärna kontakta polisen." Polisen letar just nu efter en försvunnen man i närheten av Öjsberget. "Han har varit i Sverige flera gånger och vet hur man ska göra om man kommer ifrån sin grupp, så vi får tro och hoppas på att det får sin lösning när det börjar ljusna", säger Torbjörn Roos, vakthavande befäl vid polisen.

Strömavbrott under söndagskvällen påverkade Ludvikaborna. Ett strömavbrott orsakat av en nedfallen trädgren gjorde att hushåll i Ludvika kommun blev utan ström i nästan två timmar på söndagskvällen.

Trafikolycka söder om Borlänge – personbil körde in i mitträcket. Under kvällen larmades SOS om en singelolycka på riksväg 50. Räddningstjänsten och bärgare var på plats och under arbetet på platsen var vägen blockerad.

Strömavbrott i Avesta – 280 kunder utan ström. Över 1000 av Vattenfalls kunder i Avesta var utan ström under natten. Tidigt på morgonen var fortfarande flera hundra hushåll i närheten av Näs bruk drabbade.

