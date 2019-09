NATTENS NYHETER: Påkörda tonåringar vårdas för svåra skador • Rattfyllerimisstänkt krockade med hus – fördes till sjukhus

Nattens nyheter

Man blåste positivt efter att bil kört in i hus norr om Rättvik. En bil krockade in i ett hus intill väg 301 i Boda kyrkby utanför Rättvik under natten. "Mannen som kört klagar på nacksmärtor och är förd till Falu lasarett. Det är ett misstänkt rattfylleri", säger Erik Hiding vid polisen.

Två ungdomar svårt skadade efter att ha blivit påkörda utanför biografen i Älvdalen. En trafikolycka inträffade på lördagskvällen i Älvdalen mellan en personbil och ett mindre motorfordon. Två ungdomar i 15-årsåldern fördes till sjukhus efter att de blivit påkörda av en bil i hög hastighet, uppger räddningstjänsten.

Larm om explosion i Gagnef var kontrollerad eldning. SOS Alarm larmades om en explosion utomhus i närheten av Bäsna bygdegård i Gagnef under natten mot söndag. Men larmet ska ha orsakats av en kontrollerad eldning.

Morgonens toppnyhet

Mängder med inbrott får stugägare att gå samman: ”Fem gångar har de brutit sig in hos mig”. Stugägarna runt sjön Ejen har tröttnat på inbrott. Bertil Hedlund har drabbats flera gånger och är en av initiativtagarna till en gemensam kraftsamling. "Vi måste göra något, snart kanske en del av rädsla börjar åka runt med ett basebollträ i bakluckan", säger han.

Sport

IFK Mora riktigt illa ute – på nedflyttningsplats efter ny förlust. IFK Mora förlorade bortamatchen mot Gamla Upsala (4–2), vilket innebar att man nu befinner sig under nedflyttningsstrecket i division 2 norra Svealand. Nu måste IFK Mora överprestera om man ska lyckas hänga kvar, då man i de två avslutande omgångarna ställs mot seriens etta och tvåa.

Ha en trevlig dag!

